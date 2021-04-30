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中職／不只在中職這樣 猛威爾自知控球老毛病

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊洋投猛威爾。記者余承翰／攝影
統一獅隊洋投猛威爾。記者余承翰／攝影

統一獅今天以12：1打爆富邦悍將隊，取得3連勝，持續穩坐龍頭寶座，洋投猛威爾先發6局、無失分，這是他繼4月2日的無安打比賽後終於再奪勝投，談到過程中屢次曝露的控球問題，導致球數落後、保送過多，猛威爾也自知這是他的老毛病。

此役大勝對手，獅隊總教練林岳平指出，「剛好保送、失誤之後，都有接安打、都有串連。」至於猛威爾的表現，餅總直言：「還不是很好欸！」

猛威爾以95球繳出優質先發，投6局、無失分，只被敲出兩支安打，以好投拿下本季第2勝，他的前一勝已要追溯到4月2日，對龍隊以142球飆出無安打比賽，之後連續3場都未能撐滿6局。

林岳平指出，包括無安打比賽在內，其實猛威爾投得都不算理想，狀況還不到巔峰，這場幾乎都要投到一好兩壞、一好三壞、兩好三壞，雖然出局數都有抓下來，但過程中一直處於球數落後，「重點是他還是沒有掉分，只是過程比較驚險，這也是滿不容易的。」

對於球數屢陷落後，猛威爾也自承，「不只是在中職，我的生涯常會遇到這種狀況，可能配球上要再做調整，或是心態要更主動積極攻擊，今天前面兩局投得不是很好，後面有修正、慢慢漸入佳境。」他也感謝隊友守備、打擊的幫忙，尤其打線早早幫他打下分數，讓他投得更安心。

林岳平 富邦悍將

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