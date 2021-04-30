中職／打線2分支援就夠 德保拉8局無失分奪7連勝

中信兄弟隊今天靠著「快樂保拉」德保拉119球、8局無失分的好投，加上守護神李振昌成功關門，聯手完封樂天桃猿隊，以2：0拿下勝利，德保拉開季至今7連勝。

德保拉本季前7場出賽，隊友的援護率是8.01，今天打線雖然只提供2分，但他用119球投完8局沒有失分，被敲7支安打，另有7次三振，拿下本季第7勝、累積56次三振，續居聯盟勝投、三振王，防禦率也下降到1.44，排名聯盟第三。

兄弟在2局下原有得分機會，張志豪一壘打、詹子賢保送形成一、二壘有人，林明杰犧牲觸擊點到三壘，張志豪被封殺出局後，一樣是一二壘有人，此時陳偉漢敲出右外野飛球出局，在一壘的林明杰跑過頭，外野手回傳一壘形成雙殺。

觸擊、跑壘的失誤，林明杰用球棒「道歉」，6局下在2出局、一壘有人時，敲出深遠的二壘打，讓張志豪能夠跑回本壘，為球隊先馳得點，也打破0：0的平手僵局。

7局下面對猿隊後援投手賴鴻誠，陳文杰安打上壘，陳家駒犧牲觸擊失敗，也是兄弟今天第三次觸擊失敗，不過接下來王威晨、江坤宇安打堆滿壘包，許基宏三振後形成2出局，張志豪的二壘滾地因失誤上壘，兄弟也拿下第2分，賴鴻誠反而拍拍二壘手林澤彬的背，安慰他之後也解決詹子賢。