中職／「獅」手刷爆富邦 猛威爾6局好投輕鬆奪勝投

富邦悍將隊今天被統一獅隊狠咬一口，第7局單局被灌6分，終場以1：12遭獅隊慘電，獅隊取得3連勝，持續捍衛龍頭寶座；獅隊42歲老將高國慶第7局代打敲出二壘打，成為史上第三位「1800安俱樂部」成員，也是最高齡締造者。

悍將隊昨天經歷花蓮快閃行，比賽因雨延賽沒打成，今天回到新莊球場出戰目前居戰績第一的獅隊，兩隊分別推出洋投傑斯、猛威爾先發。

獅隊一開賽就攻城掠地，首局就出現包含3支內野安打在內的4支安打，攻下3分，第2局郭阜林再敲三壘打、帶1分打點，自己也靠暴投跑回分數。

獅隊打線持續追加分數，重傷害出現在第7局，打了10人次、敲出5安打、灌進6分，包括高國慶代打敲出二壘打，完成生涯第1800安，成為中職史上第三位達成這項成就的球員，42歲又206天寫下最高齡紀錄。

猛威爾先發6局、無失分，只被敲出兩支安打，以好投拿下本季第2勝；傑斯也投了6局，但內容相對遜色，被敲8安打、失6分（責失4分），吞下第4敗。

悍將隊遭到猛威爾、潘威倫壓制，直到第8局才有分數進帳，面對後援投手李其峰，悍將隊連敲3安打，楊瑞承的二壘打帶有1分打點。