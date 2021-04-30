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中職／高國慶1800安達陣 史上最高齡締造者

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
高國慶。記者余承翰／攝影
高國慶。記者余承翰／攝影

統一獅隊42歲老將高國慶，今天第7局代打，面對富邦悍將隊左手側投張瑞麟敲出二壘打，他的生涯第1800安出爐，成為史上第3人，也是最高齡締造者。

1800安里程碑屬於五星級的高難度紀錄，長青樹等級的選手才有機會叩關，先前僅有兩人完成，分別是張泰山彭政閔，張泰山2012年5月15日達陣時，35歲又197天保有最年輕紀錄，彭政閔2017年5月10日完成時則是38歲又277天。

高國慶的生涯首安，在2004年3月13面對La New熊隊投手許文雄敲出，歷時6257天，在今天迎來第1800安。

獅隊今天在新莊球場出戰悍將隊，高國慶賽前已累積1799安，此役並未排進先發名單，隨著獅隊領先逐漸擴大，第7局代打陳傑憲的棒次，一棒達成紀錄。

高國慶今天以42歲又206天進入「1800安俱樂部」，改寫最老紀錄，1697場、6562打席、5948打數都是耗時最久紀錄；彭政閔以1549場、6418打席、5312打數握有最速紀錄。

高國慶 彭政閔 張泰山

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