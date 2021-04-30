日職／宋家豪飆速153公里連4場未失分 防禦率小於1

陳偉殷今天雖然休息，不過日本職棒今天依舊有三名台將同日出賽，除了同場先發的火腿隊王柏融、西武隊吳念庭，樂天金鷲隊的宋家豪今天對羅德隊之戰中繼1局無失分，連4場出賽無失分。

樂天今天靠著10支安打串連，攻下8分，加上先發投手涌井秀章5局失1分後，4名牛棚未再失分，最終就以8：1拿下3連勝，涌井則是開季4連勝。

4名牛棚投手包括來自台灣的宋家豪，他在7局上登板，用11球投出三上三下，最後一球飆出個人本場最快的153公里，讓洋砲馬丁（Leonys Martin）敲出左外野飛球出局，前兩打席則讓佐藤都志也飛球出局、荻野貴司滾地出局。

宋家豪投1局無失分退場，也是今天樂天唯一未被敲安的投手，個人連續4場出賽無失分，本季11場出賽僅2場失分，防禦率下降到0.93，樂天牛棚投手排名第三，前二是尚未失分的松井裕樹、福山博之。