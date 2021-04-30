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中職／高國輝左小腿拉傷 退場怒摔手套

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊高國輝傷退。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊高國輝傷退。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊主砲高國輝今天打到4局提前退場，回到休息室後怒摔手套，球團表示，高國輝是因左小腿輕微拉傷退場。

悍將隊昨天經歷花蓮快閃行，比賽沒打成，比賽因雨延賽，今天回到新莊球場出戰目前居戰績第一的統一獅隊，兩隊分別推出傑斯、猛威爾先發。

獅隊一開賽就攻城掠地，首局就出現包含3支內野安打在內的4支安打，攻下3分，第2局郭阜林再敲三壘打、帶1分打點，自己也靠暴投跑回分數。

悍將隊從一開賽就陷入落後，雪上加霜的是高國輝在第4局傳傷情，林祖傑敲出左外野方向安打後，悍將隊換下高國輝，改由申皓瑋接替左外野守備，高國輝緩步走下場，進入休息室後怒摔手套，球團隨後說明，高國輝退場是因左小腿輕微拉傷。

富邦悍將隊高國輝傷退。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊高國輝傷退。記者余承翰／攝影

高國輝 富邦悍將

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