中職／高國輝左小腿拉傷 退場怒摔手套

富邦悍將隊主砲高國輝今天打到4局提前退場，回到休息室後怒摔手套，球團表示，高國輝是因左小腿輕微拉傷退場。

悍將隊昨天經歷花蓮快閃行，比賽沒打成，比賽因雨延賽，今天回到新莊球場出戰目前居戰績第一的統一獅隊，兩隊分別推出傑斯、猛威爾先發。

獅隊一開賽就攻城掠地，首局就出現包含3支內野安打在內的4支安打，攻下3分，第2局郭阜林再敲三壘打、帶1分打點，自己也靠暴投跑回分數。