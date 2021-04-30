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日職／吳念庭美技沒收王柏融安打 自己也敲安
日職台將火腿隊王柏融、西武隊吳念庭本季首次同場較勁，吳念庭敲出1安，守備上還攔下王柏融的強勁一壘滾地球，攻守兩面都很精采，最終也由西武以5：1獲勝。
吳念庭昨天中斷個人連10場安打，今天重新開始，首打席雖然敲出三壘界外飛球出局，不過4局上在二壘有人時，敲出中外野安打，可惜跑者在本壘前遭刺殺，錯過打點進帳，接下來第三、四打席都吞下三振。
王柏融今天前兩打席都被高橋光成三振，5局下面對滿壘敲出一壘強勁滾地，被吳念庭美技攔截後傳往本壘封殺，安打、打點都無法開張，8局的最後打席則敲出二壘滾地出局。
兩名台將今天同樣吞下2次三振，吳念庭4打數1安打，打擊率從2成86微降至2成84；王柏融今天4打數無安打，打擊率下降到3成33，本季2場出賽，合計6打數2安打。
火腿全隊僅敲出4安打，3局下雖然先馳得點，不過西武在4局上靠著中村剛也、愛斗兩支安打各帶有1分打點，超前比數。西武6局上再添1分，源自王柏融接殺左外野界外飛球後，未直傳本壘，而是傳往等待轉傳的游擊手，讓三壘跑者有機會跑回1分，9局上西武再追加2分。
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