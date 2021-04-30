中職／林岱安得點圈打擊率近6成 蘇智傑笑說怕他轉型

統一獅隊目前能居龍頭，除了吃定味全龍隊外，兩位得點圈打擊強者林岱安、蘇智傑功不可沒，林岱安本季得點圈打擊率逼近6成，讓身為主砲的蘇智傑笑言：「我滿擔心他轉型的」。

至今天賽前，林岱安得點圈有人打擊率5成91，22打數敲出13支安打、11分打點，壘上無人打擊率則是1成56，平時砲管靜悄悄，只把安打留到關鍵時刻。

蘇智傑賽前打擊率為2成77，仍處於生涯低點，但遇到需要關鍵一擊的場面，交到他的手中把握性就很高，得點圈有人時累積25打數敲出11安打、打擊率4成40，也是他能以22分打點居打點榜領先的關鍵。

蘇智傑表示，「得點圈有人當下，就希望把分數送回來，想辦法打到球，希望對球隊有貢獻。」聊到林岱安近期迸發的得點圈打擊功力，他開玩笑說：「我滿擔心他轉型的，之前都是守備為主，現在連打擊都不錯。」他透露，林岱安在打擊上，有自己的一套，也更貫策執行自己想做到的內容。

林岱安聽聞外界驚艷他今年的打擊成績，笑問：「所以我之前是多糟？」

他表示，今年在打擊上，更清楚教練團給後段棒次的課題，遇到得點圈有人的場面，「沒有特別的想法，打擊教練給的課題，就是壘上有人，就盡量去設定自己要的球，設定的到了就去攻擊。」他笑說現在的好成績，「運氣也不錯啦！」

林岱安表示，打擊教練希望選手把球打平、打強勁，自己也是照著這個方向在做；他強調，自己的重心還是放在蹲捕上，今年與3洋投的合作進入第二年，彼此也更熟悉，「守備穩定了，攻擊就會放比較開。」