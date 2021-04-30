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中職／桃園5月防疫人數規範 桃猿維持78%觀眾入場

中央社 / 台北30日電
桃園5月防疫人數規範，桃猿維持78%觀眾入場。 報系資料照
桃園5月防疫人數規範，桃猿維持78%觀眾入場。 報系資料照

桃園市今天宣布5月防疫規定，活動單場單次的人數室內500人、戶外1000人，不過先由市府舉辦的活動開始實施。中職樂天桃猿隊表示不受影響，仍維持開放78%觀眾進場。

華航機師染疫案擴大，桃園市長鄭文燦今天上午在議會備詢時，宣布推動4項防疫措施，包括8大室內場所強制戴口罩、落實實聯制，還有5月份將遵守室內500人、戶外1000人的單場單次人數規範，預定執行到5月底，以及希望市民可以維持社交距離、經常量測體溫。

不過樂天桃猿隊在5月有多達15場桃園主場賽事，還推出「桃園市民月」，且有傳統熱門主題日「動紫趴」。針對是否會受到影響，桃猿領隊浦韋青回應，「樂天桃猿目前仍遵守CDC給中華職棒的防疫依循辦法舉辦球賽，並且持續貫徹落實防疫措施。如未來有任何變化，我們也會配合提出相關因應方案。」

鄭文燦在接受媒體訪問時也表示，「室內500人、戶外1000人，單場單次以這樣的規範為優先，目前先由市府單位先行計畫，還沒有擴大到民間，但是民間部分也希望維持社交距離，減少群聚活動。」因此非市府舉辦的活動目前還不會受到影響，中職維持開放78%的觀眾進場。

樂天桃猿 中職 浦韋青

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