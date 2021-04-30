中職／獅群有共識不接種疫苗 林安可：怕！

東京奧運6搶1最終資格賽中華隊大名單內的球員、教練，若有意願接種疫苗，將在周日賽後施打，統一獅隊球員多無意願，林安可直言「怕」，蘇智傑第一句話也是「我不要打」。

中華隊目前已列63人大名單，5月初會再選出45人名單，但因為須注射兩劑，要征戰東奧的球員已經陸續接種疫苗，棒球隊也將在周日賽後安排施打。

獅隊球員未聞有任何球員有施打意願，蘇智傑說：「我不要打！」他表示，「他們是說不會有影響，但是自己有一些顧慮，怕影響到比賽，還是有風險，那就先不要冒險。」獅隊是唯一下周二沒有比賽的球隊，但球員仍決定不打，蘇智傑說：「如果有要出國（東京），應該就會打了吧！」

林安可被問到為何不接種疫苗，反應也很直接，「因為，我怕。」他表示，無法預知注射後的狀況，這段時間也還是要比賽，因此決定就不打。

林岱安也坦言，顧慮比較多，「打了怕影響球隊、影響自己，既然沒有強迫一定要打，那就先不打，如果強迫要打那也沒辦法。」