快訊

不只北美！影響航線再擴大 華航宣布取消24個來回航班

兒子趙介佑涉販毒 趙映光辭民進黨北市黨部評委召集人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／富邦「還錢了」 錢定遠將回歸播報悍將主場賽事

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導

MOMOTV迎接重磅回歸，錢定遠確定重返主播台，富邦悍將隊球迷高喊已久的「還我錢」，即將兌現。

富邦接手悍將隊後，錢定遠就一路轉播悍將隊賽事，今年卻未獲續留，他先前在受訪時曾坦言錯愕，也曾為此沮喪兩個禮拜，但也祝福悍將隊在今年這麼好的陣容下打出好成績，也感謝MOMO給的機會。

錢定遠今天現身新莊球場，已有球迷在場外捕捉到「野生錢公」，事實上，他確定將在5月回歸MOMOTV，攜「平凡的飛球」重磅回歸。

錢定遠的轉播風格，讓悍將隊球迷感受到如同家人般的感覺，今年在得知錢定遠不會轉播悍將隊賽事後，就已在網路上頻頻高喊「還我錢」，MOMOTV順應名義，重新找回錢定遠，悍將隊在本周之後，要到5月18日才有新莊球場的比賽，錢定遠有機會在這周回歸。

富邦悍將

延伸閱讀

中職／林智勝二軍開轟 味全龍胡智為呂彥青封鎖悍將

中職／救援失敗！「富邦山下智久」陳鴻文深夜吐心聲

中職／張志豪再見3分砲 羅力勝投被陳鴻文搞砸

中職／悍將鬆一口氣？布里悍告別秀要首度對戰冠軍獅

相關新聞

日職／台將強碰 吳念庭率先安打、王柏融前3打席沒表現

雖然賽前火腿隊爆出3名主力球員確診新冠肺炎，不過今天在札幌巨蛋與西武獅隊的比賽仍照常舉行，前、後任「台灣至寶」同場較勁，...

6搶1／林子偉應對大聯盟還有夢 洪總傾向全中職應戰

東京奧運6搶1最終資格賽將於6月16日在台灣開打，日前大聯盟宣布不放行40人名單參賽，今天林子偉遭雙城隊移出40人名單、...

日職／火腿隊3主力確診 淺間大基共乘也下放

日職火腿隊一軍出現新冠肺炎狀況，內野手中島卓也、外野手西川遙輝、捕手清水優心都出現陽性反應，淺間大基則為密切接觸者，4人...

中職／「要三振也是自己三振」 林安可挨觸身球後悔了

統一獅隊前一場在花蓮球場出戰味全龍隊，林安可第8局面對呂偉晟的打席，一個打席被打到兩次，今天脫離先發名單，他還原當天先挨...

中職／後會有期！ 布里悍IG發文感謝味全球團

味全龍王牌洋投布里悍(Jake Brigham)，本季繳出主宰級成績，以實力證明自己傷病無虞後，遭韓職老東家培證英雄挖角，日前也正式啟程飛往韓國，在個人IG向味全球團上下人員表達感謝。 布里

中職／桃園5月防疫人數規範 桃猿維持78%觀眾入場

桃園市今天宣布5月防疫規定，活動單場單次的人數室內500人、戶外1000人，不過先由市府舉辦的活動開始實施。中職樂天桃猿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。