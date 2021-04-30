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中職／富邦「還錢了」 錢定遠將回歸播報悍將主場賽事
MOMOTV迎接重磅回歸，錢定遠確定重返主播台，富邦悍將隊球迷高喊已久的「還我錢」，即將兌現。
富邦接手悍將隊後，錢定遠就一路轉播悍將隊賽事，今年卻未獲續留，他先前在受訪時曾坦言錯愕，也曾為此沮喪兩個禮拜，但也祝福悍將隊在今年這麼好的陣容下打出好成績，也感謝MOMO給的機會。
錢定遠今天現身新莊球場，已有球迷在場外捕捉到「野生錢公」，事實上，他確定將在5月回歸MOMOTV，攜「平凡的飛球」重磅回歸。
錢定遠的轉播風格，讓悍將隊球迷感受到如同家人般的感覺，今年在得知錢定遠不會轉播悍將隊賽事後，就已在網路上頻頻高喊「還我錢」，MOMOTV順應名義，重新找回錢定遠，悍將隊在本周之後，要到5月18日才有新莊球場的比賽，錢定遠有機會在這周回歸。
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