新北市高中社團棒球賽風波 市府將開紀律委員會

新北市高中社團棒球對抗賽發生捕手補逸，棒球彈擊主審手肘衍生風波。市府教育局表示，下週召開紀律委員會邀當事人、公正人出席，依決議維護比賽執法公正及球隊權益。

新北市府教育局舉辦109學年度高中社團棒球對抗賽，21日季軍戰5局上，當時對戰板中的新莊高中進攻時以10比1領先，但板中捕手捕逸，主審手臂遭球擊中，丟下面罩痛苦彎下腰，隨後大吼質疑捕手為何不擋球？板中與主審爭執，主審最後直接裁定新莊高中獲勝。

事件引發體育界與網友關注，板中翌日表示，球員當時已立即向裁判道歉，事後也非常自責。社團棒球比賽著重在參與的運動精神，對發生此事件表示遺憾。

這名主審4月29日再度在臉書Facebook發文，指控板中學生在球場上，疑有不理性肢體動作企圖攻擊裁判。他還說，「真讓我對該校（指板中）的教育起了毛骨悚然，掌管教育的主管單位，理應出來說說話了」。

對於主審的發文，板橋高中校長賴春錦接受電話訪問時表示，校方一切不再對外發言，避免繼續衍生事端，靜待新北市府教育局處理。板中棒球隊余姓教練今天也在電話訪問中表示，不再對外說明。

新北市府教育局下午表示，既然風波愈演愈烈，且各執一詞，將於下星期召開「高中棒球社團對抗賽季軍賽爭議案」的紀律委員會，回歸正式處理程序。

教育局說，將邀請棒球專業公正人士、教練代表、法學人士等出席討論，也會請主審與板中教練等當事人，及板中校方、當天在場的行政人員列席，目前還在邀約安排時間與地點。

教育局表示，原主辦的動機是讓高中業餘社團棒球隊有交流平台可切磋球技，增進情誼與培養多元發展的運動精神，因此，比賽過程也沒有全程錄影。下週紀律委員會將讓大家陳述意見，並希望盡可能還原當時狀況。會後將依決議處理，以維護比賽執法公正及球隊權益。