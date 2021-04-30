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中職／「要三振也是自己三振」 林安可挨觸身球後悔了

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
獅隊林安可。 記者余承翰／攝影
獅隊林安可。 記者余承翰／攝影

統一獅隊前一場在花蓮球場出戰味全龍隊，林安可第8局面對呂偉晟的打席，一個打席被打到兩次，今天脫離先發名單，他還原當天先挨自打球、再挨觸身球的經過，堅持完成那個打席有原因，「我說都兩好球，要三振也是自己三振。」

獅隊當天以8：2擊敗龍隊，林安可第8局的打席先因自打球擊中脛骨，總教練林岳平當時就已經上場關切，餅總說：「我那時就看他腳在發抖，他說很痛，我問要不要換，他說『都兩好球了，我自己打』。」結果再一顆壞球後，下一顆就直擊林安可的右大腿外側靠近膝蓋位置。

林安可表示，「本來教練說要換，我說都兩好球了，要三振也是自己三振。」最後又多挨了一次皮肉之痛，連他都忍不住自嘲，「我一下來就在想，早知道就下來，不要太鐵齒。」

林安可的大腿腫脹，彎曲時會有脹脹的感覺，「如果位置再下面一點，可能就會比較危險，還可以走，應該沒有很嚴重。」

林安可今天仍有參與練球，但只是簡單動一動、維持手感，未排進先發名單，餅總也希望可以不要用到他，「近幾場可能會先不讓他守備，今天盡可能完全不要用到他，如果比賽過程中需要，就看他能不能上，不能就不要。」

林安可 林岳平 統一獅

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