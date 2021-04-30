中職／後會有期！ 布里悍IG發文感謝味全球團

味全龍王牌洋投布里悍(Jake Brigham)，本季繳出主宰級成績，以實力證明自己傷病無虞後，遭韓職老東家培證英雄挖角，日前也正式啟程飛往韓國，在個人IG向味全球團上下人員表達感謝。

布里悍在龍隊8場先發，合計45.1局被揮出30支安打、未被全壘打，失6分只有3分自責，有3場優質先發紀錄，投出4勝1敗、0.60防禦率。

布里悍在IG發文標記味全龍官方帳號，並以中文寫下，「我想要感謝我的隊友、教練團還有味全球團與工作人員的照顧。剩下來的球季祝你們好運，後會有期！#味全龍」

布里悍接受訪問時曾表示，到中職打球是職棒生涯非常重要的關鍵，非常享受在台灣的一切，美中不足的是無法與家人共同體驗寶島的美好，「有強烈的意願再回來台灣打球。」