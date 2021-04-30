6搶1／林子偉應對大聯盟還有夢 洪總傾向全中職應戰

東京奧運6搶1最終資格賽將於6月16日在台灣開打，日前大聯盟宣布不放行40人名單參賽，今天林子偉遭雙城隊移出40人名單、放進指定讓渡名單，是否影響中華隊選才？總教練洪一中認為，林子偉應該還想拚，旅外球員返台還需隔離，程序太麻煩，傾向以「全中職」應戰。

林子偉今年的第一趟大聯盟之旅，7天落幕，雙城隊因應傷兵回歸，須在40人名單移出空間，將林子偉放進指定讓渡名單，雙城在未來7天將可決定與其他球隊交易、下放小聯盟或直接釋出。

林子偉如今脫離40人名單，不受大聯盟的禁令限制，可為台灣出戰6搶1，但洪總認為，林子偉應該對大聯盟還有夢，想再闖闖看，現在離6搶1也沒剩多少時間，林子偉應該不會此時決定返台發展，評估他應不會回來參加6搶1。

不只林子偉，其他旅外球員投入中華隊的機率都不高，洪總表示，回來一趟還需接受隔離，沒辦法和團隊一起練，旅日的回去還要隔離一次，程序太麻煩，傾向以中職球員應戰。