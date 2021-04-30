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日職／台將強碰 王柏融、吳念庭同場先發
【即時賽況】
●一局下：
火腿王柏融第一打席，遭到三振出局。兩隊0:0。
●二局上：
西武吳念廷第一打席：三壘方向界外球遭接殺。兩隊0:0。
【賽前報導】
雖然賽前火腿隊爆出3名主力球員確診新冠肺炎，不過今天在札幌巨蛋與西武獅隊的比賽仍照常舉行，前、後任「台灣至寶」同場較勁，火腿王柏融擔任先發第二棒、左外野手，西武吳念庭則擔任先發第七棒、一壘手。
吳念庭今年在西武主力缺陣時，把握住機會，出賽22場敲出22支安打、3轟，有16分打點，打擊率2成86排名全隊第二、太平洋聯盟並列第九，好表現讓日本媒體直呼是「台灣至寶」。
上一位被稱為「台灣至寶」的是2019年從中職轉戰的王柏融，今年因為春訓調整狀況，直到27日才升上一軍，昨天首次出賽2打數敲出2安打，另有1次保送，打擊、上壘率都是百分百。
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