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日職／火腿隊3主力確診 淺間大基共乘也下放

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中島卓也傳確診消息。 擷圖自推特
中島卓也傳確診消息。 擷圖自推特

日職火腿隊一軍出現新冠肺炎狀況，內野手中島卓也、外野手西川遙輝、捕手清水優心都出現陽性反應，淺間大基則為密切接觸者，4人今天遭下放二軍，今天對戰西武獅隊的比賽仍照常舉行。

四名主力選手遭到下放，對火腿隊來說是一大戰力損失，今天拉上捕手鶴岡慎也、宇佐見真吾以及內野手杉谷拳士、平沼翔太作為補充，加上原本就預計增強牛棚戰力的公文克彥。

根據日本媒體報導，三名選手今天早上起床都感到身體不適，抵達札幌巨蛋時，中島卓也體溫37度、西川遙輝體溫37.8度，清水優心則有喉嚨痛症狀，經札幌市內PCR檢測所檢測後，判定為陽性反應，接受隔離。

淺間大基雖無身體不適，不過火腿隊結束遠征行程回到新千歲機場後，他搭乘清水優心的車子返回住所，被列為密切接觸者，依照日職「感染擴大防止特例2021」規定，也無法出賽。

火腿球團表示，除了3名選手外，其餘球員並無出現身體不適狀況，今天賽前也會針對球員、教練以及球團所有人員進行PCR檢測。

火腿 中島卓也 西川遙輝

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