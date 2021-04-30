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中職／萊福力不夠力 兄弟升陳琥上一軍有期待

聯合新聞網 / 綜合報導
萊福力狀況不佳下二軍，兄弟拉上曾經期待的青棒強投陳虎上一軍。 聯合報系資料照
萊福力狀況不佳下二軍，兄弟拉上曾經期待的青棒強投陳虎上一軍。 聯合報系資料照

中信兄弟洋投萊福力(Mitch Lively)28日面對樂天桃猿先發登板，主投4局被敲8安，包含林泓育及朱育賢的全壘打狂失6分退場，雖然最終靠著打線火力援護下逃過敗投，不過還是遭下放二軍，拉上曾經被球隊寄望的青棒強投陳琥

近幾年在先發輪值繳出穩定成績的萊福力，本季僅有1勝4負、6.88防禦率及WHIP值1.70，表現相當不理想，27日單場狂丟6分後，隔日遭下放二軍，根據媒體報導，中信總教練林威助表示，近期萊福力的投球狀況確實不佳，因此決定讓他跳過1次先發，也透露下放期間會安排萊福力在二軍出賽。

畢業於強權穀保家商的「二刀流」好手陳琥，進入職棒後主要以投手發展，卻繳出不符當初期待的表現，上一次一軍出賽已經是2019年5月25日面對統一獅，陳琥先發3局挨4安送出4保送，丟掉4分責失，防禦率高達12，也是該年陳琥唯一一次一軍登板。

林威助說，升上陳琥不一定是補上萊福力空缺，也可能先以長中繼身分出賽，拉上先發也要觀察近期狀況。中信將萊福力下放二軍後，目前一軍只有德保拉(Jose De Paula)及加百利(Gabriel Ynoa)2位洋投，而回鍋的羅傑斯(Esmil Rogers)及測試日籍投手高野圭佑仍需自主管理，新洋投格里斯（Evan Grills）則尚未抵台。

陳琥 中信兄弟

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