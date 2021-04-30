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中職／大雨攪局味全調整輪值 王維中提前回先發戰兄弟

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍王維中重回先發，將在5月2日面對中信兄弟登板。 聯合報系資料照
味全龍王維中重回先發，將在5月2日面對中信兄弟登板。 聯合報系資料照

昨(29)日味全龍與富邦悍將之戰因雨延賽，獲得連續2天休兵日，味全也決定在先發輪值做出變陣，將目前在牛棚調整的王維中拉上，準備5月2日在天母主場面對中信兄弟先發登板，而這也是自王維中在3月14日開幕戰後再度先發。

味全昨日在主場進行「龍躍花蓮」最終戰，但最終因雨未能成行，原推定為先發投手的林子昱將跳過1次先發，明(31)日將會從牛棚出賽，而週末與兄弟2連戰則由鋼龍(Drew Gagnon)及王維中接連登板先發。

自傷癒復出後，王維中持續在牛棚做調整，出賽5場投8.2局掉2分，拿下1個中繼點，送出10三振2保送，防禦率2.07，27日面對聯盟龍頭統一獅中繼登板，3局飆出5次三振，其中引以為傲的滑球就拿下3K，王維中賽後表示，近幾場都在牛棚找滑球手感，這場比賽有找回感覺。

這也是王維中睽違一個半月後首次先發登板，他表示仍保持平常心，對於先發及中繼都適應良好，不會有太大改變，「當然是重回先發更好」

連戰 中信

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