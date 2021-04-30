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MLB／雙城指定讓渡林子偉 旅美之路又遇十字路口

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6搶1／徵召球員難度提升 洪總傾向不靠旅外

聯合新聞網 / 綜合報導
在徵招旅外難度提升下，洪總透露6搶1會以國內球員為主。 聯合報系資料照
在徵招旅外難度提升下，洪總透露6搶1會以國內球員為主。 聯合報系資料照

大聯盟去年原本將限制放寬，開放26人名單以外成員可打奧運及資格賽，不過大聯盟日前已決定回到40人名單的保護限制，對於正積極爭取最後一張奧運門票的中華隊來說，無疑是一大損失，中華隊總教練洪一中表示，聯盟目前仍按原定計畫，持續徵召旅外球員，但也透露可能將主要以國內好手參賽6搶1。

目前在大聯盟40人名單的台灣球員，只有印地安人的張育成，至於林子偉則剛遭到雙城隊指定讓渡，但參照過往經驗，大聯盟球隊放人的可能性本來就不高，中職也將另尋其餘旅外球員意願。不過因考慮返國隔離以及集訓時間，最晚在5月中提出45人名單前，就要確定球員是否接受徵召。

2位大聯盟級打者無法助陣，投手戰力也成為洪總的煩惱，儘管目前張奕、宋家豪、劉致榮及鄧愷威等旅外強投都列入6搶1大名單，若他們無法參賽，將對中華隊造成一定影響。而洪總也指出，旅外球員若願意披上國家隊戰袍，不但需要奔波兩地，隔離問題也成為這些球員是否接受徵召的最大因素，他透露中華隊陣容可能將以國內球員為主參與6搶1。

儘管如此，今年有不少前旅外投手即將投入或是考慮中職選秀，包含與悍將已有默契的江少慶、在業餘維持身手的陳冠宇，以及和中職球隊簽下培訓合約的胡智為、曾仁和等人，少了旅外投手衝擊仍不至於太大。

奧運

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