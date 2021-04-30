中職／布里悍赴韓有整座球場隔離 葉總說這招可行

味全龍隊超強洋投布里悍轉戰南韓職棒，已在昨天下午飛抵仁川機場，接下來將進行14天的隔離，培證英雄隊為他安排好隔離期間的自主訓練場地，有機會在「出關」後無縫接軌投入一軍，包下整座球場的隔離方式，讓味全龍隊葉君璋聽了都直呼「不錯欸！」

布里悍曾在英雄征戰4年，去年季後未獲續約，輾轉來台與龍隊簽下合約，出賽8場繳出超狂成績單，拿下4勝1敗、防禦率0.60，而英雄隊戰績居後段班，在需要先發投手戰力時，馬上想到了熟悉的布里悍。

布里悍在28日為龍隊出賽最後一場，隔天搭機飛往南韓，今天將透過視訊與球隊打招呼，球隊為他在全羅南道高興郡租了球場，作為他的隔離場地，14天期間可以維持自主訓練，讓葉總聽了都覺得好羨慕。

「我本來還問他，『你去韓國不用隔離嗎？』『投球要怎麼幫你？』結果他說不用，他們都租好了，我就說『歹勢欸』。」葉君璋表示，可能各國隔離規定不同，或許韓國可以不用一定關在房間裡，「我覺得也滿有道理的，他到的時候已經有陰性報告，而且住在球場裡，也不會碰到人。」

英雄隊總教練洪源基表示，「布里悍在台灣持續出賽，狀況很好，接下來會在隔離期間自主訓練兩周，現在還無法下定論，但如果沒有特別狀況，他應該會在解除隔離後立刻上一軍。」布里悍將在13日「出關」，有機會在5月14到16日英雄與韓華鷹隊的系列賽登板。