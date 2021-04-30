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中職／張孝全為樂天桃猿開球 母親節號召消費做公益

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊-196°C強冽Home Party開催，張孝全開球。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊-196°C強冽Home Party開催，張孝全開球。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊舉行「-196°C強冽Home Party」活動，邀請代言人張孝全現身全猿主場，在5月8日16：00於 -196°C強冽攤位前與大家互動，並為桃猿隊開球，2天品牌銷售所得將贈予勵馨基金會做公益。

台灣三得利旗下日本銷售冠軍罐裝調酒品牌「-196°C強冽」，將與代言人張孝全在5月8日現身桃園國際棒球場，張孝全將為賽事開出好球。

而5月8日、5月9日兩天的-196°C強冽Home Party活動，其品牌銷售所得全數捐贈予財團法人勵馨社會福利事業基金會，為關懷弱勢婦女與孩童重建溫馨家園。

三得利長期投入公益活動，源起於三得利創辦人鳥井信治郎認為事業的利益來自於消費者，理應回饋社會，在這樣的信念下三得利將持續推廣公益活動。

身為-196°C強冽品牌代言人的張孝全，婚後成為丈夫與爸爸的角色，對於另一半在家庭中肩負老婆與媽媽的責任與角色，孝全心中也有更多角度的同理與感受，希望能將自己對另一半的關愛擴及到更多領域。

而這種為社會盡一份心力的想法，也與三得利理念相符合，因此有了將-196°C強冽Home Party銷售所得捐給勵馨基金會這個企畫的誕生，要一起讓這個母親節更有意義。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

樂天桃猿 棒球

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