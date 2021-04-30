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日職／球評驚陳偉殷成「軟投派」 日媒曝台灣英雄暖心舉動

聯合新聞網 / 綜合報導
睽違10年陳偉殷再度拿下日職勝投，但球速不如以往快讓球評很吃驚。 截圖自阪神虎官方IG
睽違10年陳偉殷再度拿下日職勝投，但球速不如以往快讓球評很吃驚。 截圖自阪神虎官方IG

陳偉殷昨(29)日迎來本季初登板，作客日職老東家中日龍，用86球主投6局被敲5安失1分，雖然中日打者不斷出現攻勢，陳偉殷仍臨危不亂，單場製造2次雙殺化解攻勢，陳偉殷順利拿下睽違10年日職首勝，也終止阪神虎近期2連敗。

昨(29)日富士電視台節目「日本職棒新聞」邀請曾擔任橫濱監督的大矢明彦講解該場比賽，他表示陳偉殷展示不同以往的投球風格，「我對他的印象是球速很快，現在是完全大變身！」，而球評岩本勉也對陳偉殷轉變為「軟投派」感到驚訝，「第一印象是與去年在羅德相比，這場比賽少了壓迫感，我相信中日打者對上與以前不同的陳偉殷，一定感到手足無措。」

陳偉殷效力大聯盟期間，與馬林魚簽下5年8000萬美元合約，不料身手每況愈下，繳出不符期待的成績更是被封為「薪水小偷」，但日媒《體育報知》在陳偉殷奪下勝投後，撰文透露這位台灣英雄的暖心故事。

內文提到，即便在大聯盟坐領高薪，但陳偉殷卻從未忘記自己的初衷，指出2017年陳偉殷曾因左手肘不適，在1A投復健賽時，為小聯盟球員提供高級肉餐點，而這些球員平常在球場只吃得到薯條及披薩，他們也開心說道，「很久沒有吃到那麼好吃的食物了！」，飯後還有人將食物打包在行李帶走。

2007年，陳偉殷因手肘受傷遭降為育成選手，年薪僅有400萬日圓，也拒絕在台灣的父母寄錢給他，「當我看到這些小聯盟球員時，感受到自己能夠站上大舞台是多麼幸運。」

文末表示，即便陳偉殷在2019年開幕戰前掉出馬林魚先發輪值，他也默默接受中繼角色，而今年也是無緣阪神開季名單，並在二軍拼鬥磨練，才有今天的光榮，即使已經成為了台灣的英雄，但在場上依舊非常努力。

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