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日職／王柏融躁進跑壘致火腿惜敗 日媒評比賽理解度不足

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融衝向三壘遭觸殺出局。 取自推特@chan70nao
王柏融衝向三壘遭觸殺出局。 取自推特@chan70nao

春訓未調整到位的日本火腿台灣好手王柏融，回歸一軍後昨(29)日獲得先發機會，繳出單場雙安、1保送，3次打擊機會皆有上壘的完美表現，不過賽後日媒卻聚焦在王柏融首打席，敲出深遠長打後衝向三壘慘遭觸殺，指出王柏融的跑壘失誤，成為這場比賽的關鍵。

3局上王柏融率先上場打擊，卻在三壘前遭到觸殺出局，日媒《Sponichi Annex》指出，若王柏融選擇停留在二壘，將成為火腿先馳得點的大好機會，此次躁進跑壘是比賽理解能力不足所導致。而該文也提到，今年也是王柏融旅日3年來，首次開季未能擠進一軍名單，可看出王柏融想藉由推進一個壘包，積極為球隊貢獻的心意。

王柏融跑向三壘未成，也引來休息區的火腿監督栗山英樹瞪大雙眼注視，賽後他表示「雖然結果很重要，有這種想為團隊做出貢獻的精神也不是壞事，但我們有責任確保他用正確的方式進行比賽。」

文末指出，棒球界人們常說「打球就是心要保持熱情，相反地頭腦卻是需要冷靜」，這是一次王柏融對勝利的熱忱而產生的跑壘失誤，火腿在這一分差的比賽落敗，這關鍵的PLAY也中斷了球隊3連勝。

王柏融 日本火腿 棒球

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