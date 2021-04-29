中職／朱育賢連2天開轟 猿勝象保住第二

樂天桃猿隊重拾「暴力猿」本色，今晚朱育賢、梁家榮的兩發三分砲，幫助猿隊以7：5擊敗中信兄弟隊，近兩場團隊就有4轟進帳，不過這回沒被逆轉，也保住戰績第二的位置。

猿隊今天痛擊兄弟先發投手廖乙忠，1局上就在2出局一、三壘有人情況，由朱育賢敲出右外野全壘打，先拿下3分，3局上，換梁家榮在一二壘有人、2出局時開轟，拉開到6：1領先，也持續到最後，避免昨天6：0領先被逆轉的劇本。

連兩場開轟的朱育賢獲選單場MVP，單場5打數1安打、3打點、1得分，連續3場有安打、打點、得分，另外陳晨威、林泓育、陳俊秀都敲出2安打，林泓育更是連續8場安打。

猿隊本季全壘打數推進到14轟，團隊全壘打數從原本的五隊墊底，到今天已追平富邦悍將隊，場次還少了一場，距離倒數第二的味全龍隊也只差1轟。

猿隊今晚本來還可再添1轟，2局上陳晨威敲出右外野深遠飛球，兄弟外野手陳文杰跳起來在全壘打牆上方接殺，照彈道來看，這一球會越過全壘打牆，本季首轟被沒收的陳晨威也只能笑著佩服對手的美技。

廖乙忠最終投3.2局退場，創下個人本季先發最短局數，被敲7安、失6分，吞下開季3連敗；猿隊先發投手張喜凱5局被敲6安、失3分，拿下開季3連勝。