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日職／軟銀工藤監督知道怕了 坦言為王柏融換下先發投手
據日本媒體報導，日本火腿隊王柏融本季首度先發，面對軟銀從先發投手武田翔太擊出兩支安打，這個表現，讓軟銀教頭工藤公康賽後表示，就是不想再被王柏融擊出安打，所以才在他第三次打席時，趕緊換上莫伊尼洛（Livan Moinelo）來對付，顯見工藤監督畏懼今天強打表現的王柏融。
王柏融今天三局上面對軟銀先發投手武田翔太的第一打席，將147公里的速球敲成中外野二壘打，五局上二出局再次對上武田，王柏融繼續鎖定速球，147公里速球敲出左外野安打，是武田翔太的速球破壞王。
工藤公康賽後受訪坦言，為了避免吞下連敗(4連敗中)，在八局上2:1領先時，知道要再面對2支2王柏融，於是先換上牛棚投手莫伊尼洛，換下投89球的先發武田翔太，就是不希望王柏融再從武田翔太手中擊出安打。莫伊尼諾在這一局先三振大田泰示，然後就保送王柏融，隨後抓到兩個出局數，守住這半局，最後軟銀才如願中止連敗。
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