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中職／林智勝二軍開轟 味全龍胡智為呂彥青封鎖悍將

中央社 / 台北29日電
中信兄弟林智勝二軍出賽。 報系資料照
中信兄弟林智勝二軍出賽。 報系資料照

中職中信兄弟林智勝今天在二軍開轟，且演出3安猛打賞，包辦3分打點，投手倪福德則是投1個人次無失分；另一場味全龍的前旅外投手胡智為、呂彥青接力登板，都沒有失分。

林智勝去年10月出賽跑壘時左腳「翻船」，之後接受腳踝手術，直到今年13日在二軍開始實戰。兄弟二軍今天在中信園區與樂天桃猿交手的賽事，林智勝先發打第4棒、擔任一壘手。

1局下林智勝敲出安打帶有1分打點，3局下擊出游擊滾地球出局，5局下轟出陽春全壘打；6局下二壘有人時，林智勝敲安打再送回1分；8局下兄弟打了9個人次，包括宋晟睿轟出陽春砲，林智勝則選到保送，利用暴投、曾頌恩的安打跑回本壘。

總計林智勝4打數敲出3支安打，包辦3分打點、跑回2分；加上宋晟睿敲出三壘安打、全壘打及選到2次保送的表現，終場兄弟以9比4獲勝。兄弟先發投手林樺慶投4.1局，被敲3支安打，投5次保送、5次三振，失3分；倪福德在第7局2人出局、二壘有人時登板，讓陽耀勳擊出滾地球出局，投0.1局無失分。

另一場在嘉義市的二軍賽事，由味全龍對上富邦悍將，前旅美投手胡智為擔任味全龍先發，用78球投5局，被敲3支安打，沒有出現保送，送出4次三振，沒有失分，最快球速151公里，最後奪下勝投。

前旅日投手呂彥青接著長中繼投4局，僅被敲1支安打，送出4次三振，無失分，最快球速147公里。呂彥青目前在二軍投7場、22局，都還沒有責失分，突破黃子鵬在二軍締造的初登板起連21.2局無責失分紀錄。在2任投手壓制下，味全龍僅在4局上靠著林孝程轟出陽春砲，終場以1比0獲勝。

林智勝 味全龍

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