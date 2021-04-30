6搶1／徵召旅外球員 擬比照外隊隔離7天模式

奧運棒球6搶1資格賽將於6月在台灣登場，體育署長張少熙今天表示，希望所有徵召旅外選手返台隔離天數比照外隊的7天，最快下週會與中央流行疫情指揮中心溝通。

體育署今天上午前往立法院針對備戰東京奧運進行專案報告，國民黨籍立委洪孟楷詢問棒球6搶1資格賽，台灣旅外選手返台後的隔離是否是採14加7（14天隔離加7天自主健康管理），若無法比照外隊的7天隔離模式，難以彰顯主場優勢。

張少熙表示，這部分仍須和疫情指揮中心溝通，不過他也強調，會盡力協調爭取，他相信問題應該不大。

棒球6搶1資格賽預計6月16日登場，而日前中職提出63人球員名單，加上10名教練在內，約有一半選手與教練有意願接種疫苗，目前將安排於5月2日比賽結束後，晚間統一於台北市立醫院和平院區施打疫苗。

體育署副署長洪志昌表示，要特別感謝疫情指揮中心與和平院區的協助，在週日晚間還特別協助選手、教練施打疫苗，而他並透露，目前6搶1的防疫計畫，將採「137模式」辦理。

所謂的「137模式」，是外隊抵台後第1、3天兩次篩檢結果呈陰性後，即可採團進團出方式外出進行團隊訓練，第7天篩檢再沒異常，隔天就能正常出賽，至於比賽期間，則維持每3天篩檢一次。