日職／吳念庭貢獻1打點 連10場安打中斷

西武獅隊台將吳念庭今天擔任第六棒、一壘手，在西武巨蛋出賽，貢獻1分打點，不過球隊最終仍以4：8輸給羅德隊，吳念庭也中斷個人連續10場安打的紀錄。

西武在1局上丟掉4分，1局下先靠中村剛也的1分打點安打破蛋，吳念庭的首打席面對滿壘局面，敲出強勁滾地球，眼見要穿越內野，卻被游擊手攔下，傳往二壘封殺跑者，雖然安打差一點，但仍有1分打點。

接下來3個打席，吳念庭分別是三振、一壘滾地、游擊滾地出局，總計4打數無安打、1分打點，打擊率跌破3成，降為2成86，輸給隊友源田壯亮的2成92，不過仍並列太平洋聯盟第九名。

西武隊在首局拿下兩分後，連吞8顆鴨蛋，打線合計僅敲出4安打；羅德首局就靠著馬丁（Leonys Martin）兩分砲以及井上晴哉、高部瑛斗兩支安打造成重傷害，這半局攻下4分，5局上安田尚憲敲出高飛犧牲打，以29分打點續居洋聯打點王。