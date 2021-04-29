棒球／6搶1超前部署 中華隊周日晚上接種疫苗

東京奧運棒球6搶1最終資格賽6月16日到20日在台灣舉辦，中華隊先提出63人大名單，體育署副署長洪志昌表示，大名單中有意願接種新冠肺炎疫苗的選手，本周日晚上就會先施打第一劑疫苗。

中華隊先列出63人大名單，5月初會再選出45人名單，不過本周日就會先讓選手及教練接種疫苗。洪志昌表示，不會勉強團隊成員接種疫苗，目前也還沒最後確定接種的人數，不過應該會超過30人，也感謝中央疫情指揮中心和聯合醫院和平院區的幫忙。

洪志昌解釋，為配合中職比賽時間，周日的接種時間安排在晚上比賽結束後，當時聯合醫院原本並無門診，協調後和平院區特別開診，選手施打後的隔日是中職休兵日，還有一天的休息時間。

6搶1參賽隊伍是台灣、中國大陸、澳洲及荷蘭，剩下兩支球隊為美洲區資格賽的第2、3名，美洲區資格賽美洲區資格賽預計在台灣時間6月1日開打，參賽的美國、加拿大、哥倫比亞、古巴、多明尼加、尼加拉瓜、波多黎各以及委內瑞拉，第1名可直接拿到奧運門票；中國大陸日前傳出考量疫情，將退出6搶1賽事。

洪志昌表示，為接續的6搶1準備，情蒐小組已經施打第一劑疫苗，現在體育署也努力讓旅外球員朝國外隊伍來台的隔離方式努力，希望增加旅外球員參賽意願。

參加6搶1的國外隊伍，來台第一天就進行核酸檢測，第3天進行第2次檢測，兩次都是陰性，第4天開始就能進行訓練，第7天再進行第3次檢測，仍為陰性就能開始比賽；比賽期間每3天進行檢測，且是「團進團出」方式，採「泡泡式」方式舉行。