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日職／賽後日文回答訪問 陳偉殷增添球迷印象

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷賽後接受英雄訪問時，他也特別展現流利的日文，向特地來應援的球迷致意。 截圖自推特影片
陳偉殷賽後接受英雄訪問時，他也特別展現流利的日文，向特地來應援的球迷致意。 截圖自推特影片

陳偉殷加盟阪神虎隊後的首次先發，就在充滿回憶的名古屋巨蛋，賽後接受英雄訪問時，他也特別展現流利的日文，向特地來應援的球迷致意，「我感到很幸福，今後請繼續為我加油。」

陳偉殷今天對戰前東家中日龍隊，先發6局被敲5安打，僅失1分，拿下日職相隔3497天的勝投，上一次已是2011年10月2日、效力中日隊時期，陳偉殷表示：「非常開心，沒有其他想法就是開心。」

過去效力中日龍隊時期，陳偉殷在名古屋巨蛋先發35場，拿下17勝7敗，防禦率僅1.96，不過去年開始，興和集團取得冠名權，改名為「萬特力巨蛋-名古屋」。

賽後被邀請以日文來跟球迷打招呼時，陳偉殷先不好意思地笑了一下，才回答：「很久沒有在名古屋巨蛋投球了，雖然球場的名字已經不同，但還是我記憶中的名古屋巨蛋，如果有從阪神來加油的球迷，我感到很幸福，今後請繼續為我加油。」

陳偉殷在賽後接受訪問時，雖然主要以中文回答，但聽完日文提問後可以立刻答覆，加上最後一段流利的日文發言，也讓不少日本球迷有好感，甚至有人說：「恐怕以後英雄訪問最後一題都要日文回答了。」

陳偉殷 阪神虎 中日龍

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