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日職／隔了3497天的勝投 陳偉殷感謝隊友相助

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷勝投。 擷圖自推特
陳偉殷勝投。 擷圖自推特

換上阪神虎隊球衣，陳偉殷今天在名古屋巨蛋球場繳出6局失1分的好投，本季初登板在隊友火力支援下拿下勝利，也是個人日職生涯相隔3497天的勝投，也是美日職棒生涯的第96勝。

阪神隊今天以6：2擊敗中日隊，先發的陳偉殷繳出6局失1分，被敲出5支安打，另有4次三振，沒有保送的好投，打擊表現最活躍的是3安、4打點的大山悠輔。

陳偉殷本季初登板面對前東家、中日龍隊拿下勝投，在賽後接受英雄訪問時表示：「還有很多地方沒有做好，第一、第二局有滿多狀況，還好有守備幫忙，隊友幫我打了很多分數，很開心。」

陳偉殷前三局都被敲出安打，不過也都化險為夷，包括隊友一次雙殺守備的幫助，接下來4、5局都投出三上三下，直到6局才因高飛犧牲打掉1分。

陳偉殷的好投幫助阪神隊中止2連敗，也中斷去年開始在名古屋巨蛋吞下的7連敗，陳偉殷表示：「沒有特別去想連敗或連勝，每次比賽感覺就專注在每個打者上。」

去年加盟羅德隊，陳偉殷4場出賽未能奪勝，上一次在日職拿下勝投已是2011年10月2日，今天回到名古屋巨蛋勝投終於開張。

陳偉殷 阪神虎

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