日職／阪神陳偉殷初登板 6局失1分勝投候選人退場

旅日左投陳偉殷身穿阪神虎隊球衣回到名古屋球場，本季初登板對上前東家中日龍隊展現壓制力，6局僅失1分，加上隊友大山悠輔三分砲支援，退場時阪神隊以4：1領先，以勝投候選人身分退場。

陳偉殷今天被敲出5支安打，包括3支二壘打，4局更被高橋周平敲出深遠的界外全壘打，雖然出現4個半局被人敲安上壘、3次被攻佔得點圈的驚險局面，但只有6局掉分，被代打的井領雅貴敲出二壘打，接著滾地推進、高飛犧牲打，丟掉1分。

而阪神打線則早早給予支援，大山悠輔一人包辦4分打點，1局上的安打帶有1分打點，3局上更在1出局、一二壘有人時，轟出左外野全壘打，回來休息區與隊友擊掌時，陳偉殷就站在最後一位歡迎他。

陳偉殷6局投完退場，共用了86球，被敲出5支安打，另有4次三振，沒有保送，有機會拿下相隔3496天的勝投。

陳偉殷今天直球均速約在140到142公里左右，最快球速144公里，速度雖然不快，但搭配二縫線、滑球、變速球、曲球等大量變化球，仍有效壓制打線。