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日職／王柏融瞄準速球敲2安 生涯百安近了

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日職火腿隊台將王柏融本季首次出賽，看到的第一球就敲出安打，對軟銀隊總計2打數2安打外加1次保送，上壘率百分百。 截圖自日刊スポーツ野球取材基地推特
日職火腿隊台將王柏融本季首次出賽，看到的第一球就敲出安打，對軟銀隊總計2打數2安打外加1次保送，上壘率百分百。 截圖自日刊スポーツ野球取材基地推特

日職火腿隊台將王柏融本季首次出賽，看到的第一球就敲出安打，對軟銀隊總計2打數2安打外加1次保送，上壘率百分百，日職生涯安打數推進到98安打，距離百安已經不遠，不過火腿隊最終以1：2落敗，中斷2連勝。

王柏融今年熱身賽表現不佳，開季從二軍出發，更一度碰到傷勢問題，直到4月27日升上一軍，今天終於獲得出賽機會，擔任先發第七棒、指定打擊。

3局面對先發投手武田翔太的第一打席，王柏融沒有多等，看到第一顆球就揮棒，將這顆147公里的速球敲成中外野二壘打，不過王柏融繼續向前衝，結果在三壘被回傳球刺殺出局。

5局上2出局再次對上武田，王柏融繼續鎖定速球，147公里速球敲出左外野安打，並靠暴投上二壘，不過下一棒石川亮遭三振。

8局上王柏融第三次站上打擊區，投手已換成莫伊尼洛（Livan Moinelo），1出局情況下，王柏融選到四壞球保送，雖靠滾地推進上二壘，依舊無法幫助火腿隊得分。

軟銀靠著中村晃、真砂勇介各一發陽春砲取得領先，火腿隊直到9局上才靠著中田翔的陽春砲打破鴨蛋，全隊只敲出5支安打，有2支是王柏融貢獻。

王柏融 火腿

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