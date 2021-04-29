中職／用球係數減少帶來什麼改變？ 周思齊提出失打率

本季中華職棒改變最多的，莫過於就是用球恢復係數的改變了，兄弟資深老將周思齊更是打了26場比賽才敲出本季首轟，他對此表示：「今年的失打率上升了，我們還需要時間去適應。」

2020年中職上半季120場比賽打完場均2.73轟，引發「彈力球」風波，中職本季用球恢復係數下降，而這也直接反應到了球員的平均成績，據《蘋果日報》報導，周思齊表示：「最明顯的例子，就是內野小飛球變多了。也許是球比較軟的關係，有時候明明覺得看得很清楚，打的位置也不錯，卻只能形成擦棒球。」、「也因此擊球初速和往年差很多，就連以往應該穿越內野防線的球都會被每季攔下，打者們還需要時間調適。」

周思齊也提到了失打率一詞，意為投手投進好球帶的球打者卻僅能敲出界外的球，「今年的失打率大家都提高很多，數據上也是如此，所以我才說打者需要時間適應」，一定要確實完整打到整顆球，才有可能會打進場內。

不過周思齊希望中職打者們不要太緊張：「大家壓力真的不用太大，該做的有盡力去做就好，有時候就是結果不好，我不覺得是狀況差到哪，只是那麼多局沒得分，大家一定會有壓力，可是就再去努力就好。」