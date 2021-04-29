快訊

提升我空軍距外打擊能力？對台軍售AGM-154評析

清大演說全文／為何不用高利率治房市？ 彭淮南回應「4字關鍵」

中職／7場先發一勝難求 加百利談國內打者和日本相似

聯合新聞網 / 綜合報導
中信兄弟洋投加百利本季出賽8場一勝難求，防禦率4.97，成績沒有達到洋投應有標準。 聯合報系資料照
中信兄弟洋投加百利本季出賽8場一勝難求，防禦率4.97，成績沒有達到洋投應有標準。 聯合報系資料照

中信兄弟洋投加百利本季出賽8場(場先發)一勝難求，防禦率4.97，成績沒有達到洋投應有標準，來台第一年，他覺得中職打者跟日職有相像之處，「都會去鎖定變化球攻擊，這點讓我必續改變自己的投球策略。」

有大聯盟和曾旅日經驗的加百利，日前才對富邦繳出本季第一次的優質先發，總教練林威助認為他的失投球過多，球速雖然快，但進壘角度不夠好，加百利也回應這部分會與投手教練佛斯特做修正，「我有試著去調整投球動作。並且在比賽中，盡量降低自己的失投球，我覺得狀況有慢慢正在好轉。」

本週兄弟先發輪值做出調動，明天暫定是廖乙忠擔任先發，如此一來加百利可能就得在投一休四下單週第二度先發，他表示：「這對我來說不是大問題，我的近況不錯，只要球隊排好，我就會照著球隊的安排去走。我也會隨時準備好自己，隨時接受球隊調度。」

中信兄弟 中職

相關新聞

日職／「大王」王柏融首打席就敲長打 惜想拚三壘遭觸殺

日職火腿隊台將「大王」王柏融終於等到出賽機會，今天對戰軟銀隊安排在先發第七棒、指定打擊，本季首次出賽，將對上武田翔太。

6搶1／大聯盟40人名單球員不能打 張育成、林子偉無緣

遇到新冠肺炎疫情衝擊，大聯盟決定限縮奧運資格賽參與名單，40人名單以外球員才能參與，中華隊確定無緣徵召張育成、林子偉兩人...

日職／最高CP值洋將甘凱爾 正是陳偉殷競爭對手

台灣投手陳偉殷預計29日在名古屋巨蛋對前東家中日龍隊先發，獻出他穿上阪神虎隊球衣之後的一軍先發處女秀，並爭取重返日職之後的一軍首勝。 陳偉殷本季在二軍4場出賽戰績2勝2敗，合計投25局失掉5分責

日職／交易清宮至巨人？ 球界人士建議：他需要被嚴厲督促

日本火腿隊一壘手清宮幸太郎，過去曾在高中創下傲人成績，並在2017年以第一指名風光加盟職棒。如今四個年頭過去，曾被看好能在職棒發光發熱的清宮，卻一直沒在一軍打出成績。本季甚至連在二軍都打得掙扎，目前僅有2成31打擊率，2發全壘打，差勁的表現令球界人士直搖頭。

中職／對再見三振的好球有意見 猿隊教頭與主審爆衝突

昨天（28日）兄弟桃猿之役，最終由兄弟逆轉以8：7取勝，樂天總教練曾豪駒從比賽中期就開始屢次對主審蘇建文的好球帶表示不滿，9局上兩出局時的追平機會也被一顆邊角的速球拉弓箭，導致曾豪駒衝出場要和主審理論

中職／7場先發一勝難求 加百利談國內打者和日本相似

中信兄弟洋投加百利本季出賽8場(場先發)一勝難求，防禦率4.97，成績沒有達到洋投應有標準，來台第一年，他覺得中職打者跟日職有相像之處，「都會去鎖定變化球攻擊，這點讓我必續改變自己的投球策略。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。