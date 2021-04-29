中職／7場先發一勝難求 加百利談國內打者和日本相似

中信兄弟洋投加百利本季出賽8場(場先發)一勝難求，防禦率4.97，成績沒有達到洋投應有標準，來台第一年，他覺得中職打者跟日職有相像之處，「都會去鎖定變化球攻擊，這點讓我必續改變自己的投球策略。」

有大聯盟和曾旅日經驗的加百利，日前才對富邦繳出本季第一次的優質先發，總教練林威助認為他的失投球過多，球速雖然快，但進壘角度不夠好，加百利也回應這部分會與投手教練佛斯特做修正，「我有試著去調整投球動作。並且在比賽中，盡量降低自己的失投球，我覺得狀況有慢慢正在好轉。」

本週兄弟先發輪值做出調動，明天暫定是廖乙忠擔任先發，如此一來加百利可能就得在投一休四下單週第二度先發，他表示：「這對我來說不是大問題，我的近況不錯，只要球隊排好，我就會照著球隊的安排去走。我也會隨時準備好自己，隨時接受球隊調度。」