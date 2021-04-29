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中職／對再見三振的好球有意見 猿隊教頭與主審爆衝突

聯合新聞網 / 綜合報導
昨天兄弟桃猿之役最終由兄弟逆轉以8：7取勝，樂天總教練曾豪駒從比賽中期就開始屢次對主審蘇建文的好球帶表示不滿，最後再見三振偏低的好球更成為引爆點。 截圖自影片
昨天兄弟桃猿之役最終由兄弟逆轉以8：7取勝，樂天總教練曾豪駒從比賽中期就開始屢次對主審蘇建文的好球帶表示不滿，最後再見三振偏低的好球更成為引爆點。 截圖自影片

昨天（28日）兄弟桃猿之役，最終由兄弟逆轉以8：7取勝，樂天總教練曾豪駒從比賽中期就開始屢次對主審蘇建文的好球帶表示不滿，9局上兩出局時的追平機會也被一顆邊角的速球拉弓箭，導致曾豪駒衝出場要和主審理論，兩人也引發激烈言語衝突。

9局上桃猿以6：8落後，面對兄弟終結者李振昌，廖健富先是選到保送接著盜上二壘，三振掉林泓育和陳俊秀後，朱育賢也在滿球數選到保送上壘，緊接在後的梁家榮敲出一分打點安打讓分差僅剩一分，輪到郭嚴文上場打擊，兩好球時李振昌投出一顆內角低的速球讓他站著被三振也終結比賽，這讓曾豪駒非常不滿。

影片中可見主審蘇建文已宣告比賽結束，並要求曾豪駒停止抗議時，後者仍繼續從休息室走向他，並有輕微肢體碰觸，不過主審並沒有將曾豪駒驅逐出場。

賽務部主任陳宋卿表示：「主審蘇建文賽後有針對此事提出報告，聯盟會再根據報告內容討論。」據聯盟規章，若球團隊職員對裁判有言語或行為侮辱，處罰款2萬元、禁賽1至3場；有作勢揮拳、吐口水、以胸部頂撞等行為者，處罰款5萬元、禁賽3至5場。

裁判

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