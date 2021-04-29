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日職／「大王」王柏融首打席就敲長打 惜想拚三壘遭觸殺

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日職火腿隊台將「大王」王柏融終於等到出賽機會，對軟銀先發7棒扛DH。 截圖自火腿官方推特
日職火腿隊台將「大王」王柏融終於等到出賽機會，對軟銀先發7棒扛DH。 截圖自火腿官方推特

王柏融賽況報導】

比賽攻守數據

●三局上，兩隊0:0，火腿隊進攻，王柏融重返一軍第一個打席，抓緊第一球就打出直擊左外野全壘打牆的長打，本季首安出爐，也是火腿本場第一支安打，可惜想拚三壘未果遭到觸殺，紀錄上為二壘安打。

【賽前報導】

日職火腿隊台將「大王」王柏融終於等到出賽機會，今天對戰軟銀隊安排在先發第七棒、指定打擊，本季首次出賽，將對上武田翔太

王柏融春訓狀況不佳，開季從二軍出發，還一度因跑壘受傷休兵兩周，直到4月27日升上一軍，不過連兩場都坐足板凳，沒有出賽機會，今年是王柏融與火腿簽下3年合約的最後一年，終於在今天獲得先發，

軟銀先發右投武田翔太本季先發3場拿下1勝1敗，防禦率3.24，面對左打者被打擊率2成80，低於右打者的2成93，對王柏融是一項不利因素，另一點是，2019年兩人對決時，王柏融兩次都敲出滾地出局。

王柏融 軟銀 武田翔太

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