中職／爪爪打棒球 「木曜女神」阿部瑪利亞開球

中信兄弟隊5月8日、9日與運動手機遊戲《全民打棒球Pro》聯手，在台中洲際棒球場舉辦「爪爪打棒球」主題活動，邀請「木曜女神」阿部瑪利亞到場開球外，5月1日還有李振昌、許基宏、潘志芳及張志強四位球星的手遊對決先暖身。

因努力的性格和甜美的氣質在主持「木曜4超玩」時深受大家喜愛的阿部瑪利亞，將於5月8日（六）來台中洲際棒球場與爪爪們見面，活動當天阿部瑪利亞將為球賽開出好球，賽前也會到二樓平台的「全民爪爪盃」跟大家互動，賽中也會到舞台上陪大家一起熱力應援。

5月1日（六）19：30將舉辦「爪爪打棒球前哨戰」－「爪爪對決」Twitch中信兄弟官方頻道線上直播，由李振昌、許基宏、潘志芳及張志強四位球星，在甫全面升級的「B-SPACE」中信兄弟南港旗艦店2.0進行「全民打棒球 Pro」手遊單淘汰對決，邀請球迷朋友線上為球員們加油打氣。

5月8日、9日兩天賽前將舉辦爪爪打棒球體驗營，報名的學員除了可以收看賽事及享有洲際棒球場導覽體驗外，將安排中信兄弟專職餵球投手讓學員感受在球場上進行打擊練習的快感；此外還有情蒐與球探課程，讓學員一探棒球職人的神秘面紗。

爪爪打棒球當然少不了《全民打棒球Pro》遊戲體驗課程，體驗營將請到打棒球和玩手遊都是PRO級的「神秘嘉賓」現身授課。

活動主題日將結合遊戲，推出一系列的闖關活動，每完成一關，便可獲得一張Q版球員卡圖樣的虛寶卡，完成所有關卡，還可以獲得總教練林威助的Q版球員卡圖樣虛寶卡，以及聯名矽膠手機支架。

除了闖關活動，現場也將推出「全民爪爪盃」全壘打大賽，歡迎球迷朋友前往挑戰，挑戰積分最高的前三名，將可獲得「AppleWatch」、「SUN-YES藍芽搖桿」和「《全民打棒球 Pro》Mizuno周邊商品」等好禮。

中信兄弟聯手「全民打棒球 Pro」，即日起至5月12日23:59前，遊戲中推出限定「中信兄弟」關卡，玩家可與2014至 2020年的中信兄弟球團對戰，共有16關卡讓玩家挑戰。此外，新一代王者之象「猛瑪．鋼鐸拉」也將於遊戲中的「台中洲際棒球場」登場，守護中信兄弟的主場，幫爪爪們加油。

「爪爪打棒球」主題日也將推出聯名毛巾與聯名貼紙，詳細販售資訊請關注「兄弟Fans Club」官方臉書粉絲團。