快訊

提升我空軍距外打擊能力？對台軍售AGM-154評析

清大演說全文／為何不用高利率治房市？ 彭淮南回應「4字關鍵」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／爪爪打棒球 「木曜女神」阿部瑪利亞開球

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊5月8日在台中洲際棒球場舉辦「爪爪打棒球」主題活動，邀請「木曜女神」阿部瑪利亞到場開球。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟隊5月8日在台中洲際棒球場舉辦「爪爪打棒球」主題活動，邀請「木曜女神」阿部瑪利亞到場開球。圖／中信兄弟球團提供

中信兄弟隊5月8日、9日與運動手機遊戲《全民打棒球Pro》聯手，在台中洲際棒球場舉辦「爪爪打棒球」主題活動，邀請「木曜女神」阿部瑪利亞到場開球外，5月1日還有李振昌、許基宏、潘志芳及張志強四位球星的手遊對決先暖身。

因努力的性格和甜美的氣質在主持「木曜4超玩」時深受大家喜愛的阿部瑪利亞，將於5月8日（六）來台中洲際棒球場與爪爪們見面，活動當天阿部瑪利亞將為球賽開出好球，賽前也會到二樓平台的「全民爪爪盃」跟大家互動，賽中也會到舞台上陪大家一起熱力應援。

5月1日（六）19：30將舉辦「爪爪打棒球前哨戰」－「爪爪對決」Twitch中信兄弟官方頻道線上直播，由李振昌、許基宏、潘志芳及張志強四位球星，在甫全面升級的「B-SPACE」中信兄弟南港旗艦店2.0進行「全民打棒球 Pro」手遊單淘汰對決，邀請球迷朋友線上為球員們加油打氣。

5月8日、9日兩天賽前將舉辦爪爪打棒球體驗營，報名的學員除了可以收看賽事及享有洲際棒球場導覽體驗外，將安排中信兄弟專職餵球投手讓學員感受在球場上進行打擊練習的快感；此外還有情蒐與球探課程，讓學員一探棒球職人的神秘面紗。

爪爪打棒球當然少不了《全民打棒球Pro》遊戲體驗課程，體驗營將請到打棒球和玩手遊都是PRO級的「神秘嘉賓」現身授課。

活動主題日將結合遊戲，推出一系列的闖關活動，每完成一關，便可獲得一張Q版球員卡圖樣的虛寶卡，完成所有關卡，還可以獲得總教練林威助的Q版球員卡圖樣虛寶卡，以及聯名矽膠手機支架。

除了闖關活動，現場也將推出「全民爪爪盃」全壘打大賽，歡迎球迷朋友前往挑戰，挑戰積分最高的前三名，將可獲得「AppleWatch」、「SUN-YES藍芽搖桿」和「《全民打棒球 Pro》Mizuno周邊商品」等好禮。

中信兄弟聯手「全民打棒球 Pro」，即日起至5月12日23:59前，遊戲中推出限定「中信兄弟」關卡，玩家可與2014至 2020年的中信兄弟球團對戰，共有16關卡讓玩家挑戰。此外，新一代王者之象「猛瑪．鋼鐸拉」也將於遊戲中的「台中洲際棒球場」登場，守護中信兄弟的主場，幫爪爪們加油。

「爪爪打棒球」主題日也將推出聯名毛巾與聯名貼紙，詳細販售資訊請關注「兄弟Fans Club」官方臉書粉絲團。

棒球 中信兄弟 許基宏

延伸閱讀

中職／詹子賢3安、4打點 中信兄弟連兩天逆轉秀

中職／9局挨林旺衛滿貫砲 兄弟中止4連敗嚇出一身冷汗

中職／返「大帝」誕生地 曾陶鎔3安都長打修理前東家

中職／張志豪再見轟 兄弟對獅4連勝

相關新聞

日職／「大王」王柏融首打席就敲長打 惜想拚三壘遭觸殺

日職火腿隊台將「大王」王柏融終於等到出賽機會，今天對戰軟銀隊安排在先發第七棒、指定打擊，本季首次出賽，將對上武田翔太。

6搶1／大聯盟40人名單球員不能打 張育成、林子偉無緣

遇到新冠肺炎疫情衝擊，大聯盟決定限縮奧運資格賽參與名單，40人名單以外球員才能參與，中華隊確定無緣徵召張育成、林子偉兩人...

日職／最高CP值洋將甘凱爾 正是陳偉殷競爭對手

台灣投手陳偉殷預計29日在名古屋巨蛋對前東家中日龍隊先發，獻出他穿上阪神虎隊球衣之後的一軍先發處女秀，並爭取重返日職之後的一軍首勝。 陳偉殷本季在二軍4場出賽戰績2勝2敗，合計投25局失掉5分責

日職／交易清宮至巨人？ 球界人士建議：他需要被嚴厲督促

日本火腿隊一壘手清宮幸太郎，過去曾在高中創下傲人成績，並在2017年以第一指名風光加盟職棒。如今四個年頭過去，曾被看好能在職棒發光發熱的清宮，卻一直沒在一軍打出成績。本季甚至連在二軍都打得掙扎，目前僅有2成31打擊率，2發全壘打，差勁的表現令球界人士直搖頭。

中職／對再見三振的好球有意見 猿隊教頭與主審爆衝突

昨天（28日）兄弟桃猿之役，最終由兄弟逆轉以8：7取勝，樂天總教練曾豪駒從比賽中期就開始屢次對主審蘇建文的好球帶表示不滿，9局上兩出局時的追平機會也被一顆邊角的速球拉弓箭，導致曾豪駒衝出場要和主審理論

中職／7場先發一勝難求 加百利談國內打者和日本相似

中信兄弟洋投加百利本季出賽8場(場先發)一勝難求，防禦率4.97，成績沒有達到洋投應有標準，來台第一年，他覺得中職打者跟日職有相像之處，「都會去鎖定變化球攻擊，這點讓我必續改變自己的投球策略。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。