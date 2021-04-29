日職／交易清宮至巨人？ 球界人士建議：他需要被嚴厲督促

日本火腿隊一壘手清宮幸太郎，過去曾在高中創下傲人成績，並在2017年以第一指名風光加盟職棒。如今四個年頭過去，曾被看好能在職棒發光發熱的清宮，卻一直沒在一軍打出成績。本季甚至連在二軍都打得掙扎，目前僅有2成31打擊率，2發全壘打，差勁的表現令球界人士直搖頭。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，去年球季的糟糕表現，讓清宮自覺與同樣守一壘的前輩中田翔相比「簡直不值一提」，似乎也感到再不振作不行了。然而，今年在球季正式開幕之前的3月23日，清宮就因為在熱身賽中表現不佳被降至二軍，無緣開幕一軍。

當時火腿隊總教練栗山英樹表示，清宮上打擊區時的思考一片混亂，比賽中打擊姿勢頻頻走樣。球團人士也透露，清宮過去為求突破，努力吸收打擊教練小笠原道大的指導，也會去模仿隊上主力左打近藤健介的姿勢。然而或許也是嘗試過度，使得清宮在過程中迷失了自我。

不過這位球團人士也表示，從年輕時就是媒體寵兒的清宮，總給人一種散漫的形象。比方說好幾次被拍到失誤後還笑得出來，或在板凳上做鬼臉等等，直到被外界重批之後，清宮才停止類似行為。如今清宮除了打擊不振，去年守備失誤多達7次，連本季二軍也已經失誤3次。反觀同期的安田尚憲（千葉羅德）與村上宗隆（養樂多燕子）都已經挑下了一軍四棒的大樑，希望清宮還得要多多奮發。

有體育報記者認為，就是日本火腿隊這種自由球風，不利於清宮的發展。直言按照清宮大而化之的性格，需要一位不容一絲疏忽的指導者在後頭嚴加督促。而最適合的人選，就屬讀賣巨人隊二軍的阿部慎之助。且清宮尚稱年輕，若是被交易出去轉換氣氛，讓阿部「不是靠技術！是靠體力與毅力！」的治軍方式管理，讓他埋首於練習之中，無暇憂慮其他事情，肯定能獲得成長。

邁入職棒第四年的清宮，究竟是「才第四年而已」，亦或是「已經第四年了」。總之眼前的這道難關，是他必須克服的目標。