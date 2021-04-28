中職／詹子賢3安、4打點 中信兄弟連兩天逆轉秀

樂天桃猿隊守備出包，單場多達4次失誤，丟光6分領先，中信兄弟隊則是繼昨天張志豪再見轟後，再次有人跳出來當英雄，詹子賢單場3安、4打點的貢獻，幫助兄弟以8：7拿下勝利，連兩天演出逆轉秀。

朱育賢在2局的陽春砲加上林泓育在3局的3分砲，幫助猿隊在4局上打完取得6：0領先，不過中信兄弟開始慢慢追近，從4局下開始，連4局各得2分，到7局成功逆轉。

詹子賢是最大功臣，4局下先轟出2分砲，5局下滿壘時敲出安打，也帶有2分打點，總計4打數3安打，4分打點，另有1次保送。

第6、第7局則是猿隊守備接連出包，牽制失誤、回傳失誤加上投手傳球失誤樣樣來，讓兄弟輕鬆再添4分，超前比數為8：6；李振昌在9局接手，自己製造2出局一、二壘有人危機，雖然被梁家榮敲安掉1分，但用再見三振守住勝利。

兩隊先發投手皆無關勝負，猿隊猛快本季第二次對戰兄弟，5局被敲7安，失4分都是責失，兄弟萊福力4局失6分，不過在隊友火力支援下逃敗，由2局無失分的蔡齊哲拿下勝投。

詹子賢4分打點進帳，讓他在打點榜大躍進，以23分打點與今天敲出3分砲的猿隊林泓育並列聯盟打點王，統一獅隊蘇智傑22分打點被擠到第二。

【中央社台北28日電】

中職今天在洲際棒球場的賽事，中信兄弟一度落後樂天桃猿6分，不過從4局下詹子賢轟出2分砲開始，到第7局各得2分，加上桃猿單場4次失誤，終場兄弟以8比7逆轉奪勝。

桃猿2局上靠著朱育賢轟出陽春全壘打，先馳得點；3局上更是攻下大局，余德龍、陳晨威、廖健富敲安打攻下1分後，林泓育再轟出3分砲，第3局打完後現場因雨勢過大暫停，近1小時才恢復；4局上桃猿靠著2支安打、1次保送形成滿壘，邱丹擊出高飛犧牲打，取得6比0領先。

不過兄弟從4局下開始慢慢追分，詹子賢轟出2分砲後，5局下靠著王威晨、江坤宇敲安打及許基宏選到保送攻占滿壘，接著詹子賢敲安打送回2分；6局下投手蘇俊璋出現2次保送後，發生牽制傳球失誤，同時中外野手陳晨威也發生傳球失誤，兄弟跑回1分，王威晨再敲追平安打，形成6比6平手。

7局下詹子賢選到保送後，投手葉家淇連2個打席都出現傳球失誤，奉送1分，加上王勝偉觸擊帶有1分打點；9局上兄弟終結者李振昌遇到亂流，出現2次保送後被梁家榮敲安打掉1分，不過最後送出三振，終場兄弟還是以8比7險勝桃猿。

單場MVP由詹子賢拿下，4打數敲出3支安打，包含一發2分砲，為本季第4轟，包辦4分打點，還選到1次保送。兄弟先發萊福力僅投4局，被敲8支安打失6分；官大元、蔡齊哲中繼各投2局都沒有失分，勝投由蔡齊哲拿下，為本季第4勝。