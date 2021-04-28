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中職／布里悍好投無用 龍對獅吞8連敗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊洋投布里悍。報系資料照
味全龍隊洋投布里悍。報系資料照

味全龍隊今年對統一獅隊沒贏過，今晚押上防禦率王布里悍，也一度以2：1領先，不過獅隊捕手林岱安7局上一發兩分砲超前，讓獅隊開啟一連串攻勢，最終以8：2拿下勝利，龍隊吞下對戰8連敗。

龍隊洋投布里悍本季首次對戰獅隊，先發5局失1分，被揮出4支安打、未有保送，飆出7次三振，退場後一一與休息區的隊友擁抱，也脫帽向球迷致意，他投完這場比賽後就要離開龍隊，明天搭機離台，回鍋南韓職棒英雄隊。

布里悍退場時龍隊隊以0：1落後，不過6局下獅隊先發投手布雷克受到雨勢影響，控球出狀況，先因陳品捷的穿越安打掉1分，代跑的郭天信靠著盜壘、暴投上三壘，再靠著高飛犧牲打，龍隊超前為2：1。

獅隊7局上靠著林岱安從廖任磊手中敲出2分砲，再度要回領先，8局上郭阜林也在一出局、二三壘有人時敲出安打，帶回2分打點，擴大到3分領先；9局上再從田澤純一手中打下3分。

布雷克6局被敲3安，失2分，投出6次三振、2次四壞保送，拿下個人4連勝、本季第5勝，排名聯盟第二，僅次中信兄弟隊德保拉。

布里悍無關勝敗，防禦率從賽前0.45升至0.60，值得一提的是，累積45.1局的投球，讓龍隊未來14場比賽內，他的投球局數仍符合規定，到5月中旬前繼續佔據防禦率榜第1名，拿下4勝則是全隊最多。

布里悍 統一獅 味全龍

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