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中職／布里悍向台灣說再見 離台後防禦率王暫不受影響
味全龍隊洋投布里悍，今天在花蓮球場登板先發，也是離台前最後一場投球任務，對統一獅隊投5局失1分，防禦率從賽前0.45升至0.60，短期內防禦率王頭銜不受影響。
布里悍被揮出4支安打、未有保送，飆出7次三振，確定無關勝敗，投完這場比賽後將離開龍隊，回鍋南韓職棒英雄隊。
布里悍在龍隊8場先發，合計45.1局被揮出30支安打、未被全壘打，失6分只有3分自責，有3場優質先發紀錄，投出4勝1敗。
龍隊今天對獅隊賽前，戰績11勝19敗排名墊底，布里悍4勝是全隊最多，全聯盟並列第2，只落後中信兄弟隊德保拉的6勝。
值得一提的是，龍隊今天第31場出賽，布里悍投45.1局，龍隊未來14場比賽，他的投球局數仍符合規定，到5月中旬前，繼續在防禦率榜排名第1沒有問題。
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