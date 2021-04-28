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日職／吳念庭連10場敲安 西武打點王被中村剛也超車

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
西武隊吳念庭。圖／資料照
西武隊吳念庭。圖／資料照

西武隊台將吳念庭「每日一安」任務再次解鎖，今天對上羅德隊在4局下敲出安打，延續個人連10場安打，不過沒有打點進帳，隊內打點王被中村剛也超車，球隊最終以3：2贏球，取得二連勝。

吳念庭今天擔任先發第七棒、一壘手，首打席在2局下，敲出游擊滾地出局，4局下再次上場打擊，在2好3壞滿球數下，從先發投手小島和哉手中敲出安打，接下來2打席分別是一次三振、一次二壘滾地出局。

吳念庭目前連10場敲出安打，不斷更新個人紀錄，而台灣球員在日職連續安打紀錄保持人為陳大豐，在1999年連續26場敲安。

今天4打數1安打後，吳念庭的打擊率從3成04微降至3成01，今年在一軍23場出賽、19場敲安，累積來到22支安打，距離個人單季最高只差兩支安打就可追平。

西武隊靠著今井達也7局失2分（1責失）的好投，加上中村剛也2局下一分打點安打、6局下愛斗陽春砲兩度追平比數，8局下栗山巧陽春砲超前，拿下勝利，中村剛也累積16分打點，也超越吳念庭的15分打點，獨居西武隊第一。

吳念庭 西武

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