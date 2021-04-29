日職／最高CP值洋將甘凱爾 正是陳偉殷競爭對手

台灣投手陳偉殷預計29日在名古屋巨蛋對前東家中日龍隊先發，獻出他穿上阪神虎隊球衣之後的一軍先發處女秀，並爭取重返日職之後的一軍首勝。

陳偉殷本季在二軍4場出賽戰績2勝2敗，合計投25局失掉5分責失分，投出16次三振、防禦率1.80。二軍表現穩定，加上藤浪晉太郎上週對橫濱DeNA之戰控球大走調，4局投出7次四死球保送之後，矢野燿大監督將他放入二軍調整，先發輪值空出一個位置，陳偉殷自然成了教練團考慮的第一人選。

而這個時機，阪神虎隊教練團也剛好可以藉此盤整外籍選手戰力，以迎接往後更艱難的球季賽。阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）、小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）這一投一打兩名新洋將都已經隔離期滿在二軍比賽，預計近期內就回升上一軍，屆時一軍的5名洋將名額如何使用必須重新思考。而這段時間，包括陳偉殷在的內各個外籍選手都是展示身手、爭取教練團分數的關鍵時刻。

阪神開季至今洋將無論質與量，陣容的充實度是他們能夠戰績持續在首位的關鍵。當中除了馬提（Jefry Marté）與桑斯（Jerry Sands）兩名洋砲分別繳出0.279打擊率、6支全壘打、14分打點、以及0.286打擊率、7支全壘打、20分打點，符合中心打者該有的成績之外，守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）繳出6次救援成功、防禦率0.90，也是預期中的表現。只有中繼的愛德華斯（Jon Edwards）出賽3場防禦率6.00，只能在落後的情況下被派上場，信任感不足，是目前唯一不及格的洋將。

陳偉殷在二軍出賽4場後調整得不錯，近期就有機會重回阪神一軍。但由於阪神陣中洋將都表現不錯，陳偉殷仍需要他們展開競爭。 截圖自陳偉殷官方粉絲團

而這當中CP值最高的首推加盟第二年的美籍先發投手甘凱爾（Joe Gunkel），他至今出賽5場拿下4勝0敗（勝場數央聯第一）、防禦率1.78（央聯第四），而他今年在加完薪之後的年薪不過從5,500萬調升到7,880萬，不僅是阪神所有洋將之中最低薪，也是唯一未及1億日圓的外籍選手。

甘凱爾雖然沒有動輒超過150公里的速球，不過靠著196公分的身高以及略帶有側投的投球姿勢，配合滑球、伸卡球等武器，以及優異的控球能力生存。今年加入日本職棒第二年他最大的進步在於克服了「懼左症」。去年被打擊率分別是對右打者0.219、對左打者0290，而今年至今對右打者低到只有0.140，對左打者也大幅降到0.210。

逐漸熟悉日本職棒環境以及日職選手的特性是主因，不過這些都必須歸功於甘凱爾的努力以及不斷研究的精神。矢野監督表示：「他是一個非常努力認真的選手，無論是練習或是針對對方打者的研究，這種挑戰的精神對他是很大的加分！」

2013年甘凱爾被美國職棒波士頓紅襪隊指名，2013-2019年在美國職棒奮鬥期間，7年之間他輾轉流浪歷經了15支球隊，從未在美國大聯盟上場，還在小聯盟奮鬥時為了貼補家用，球季結束後到高中擔任臨時教師。因此與桑斯（Jerry Sands）、阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）、小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）這些在韓國職棒KBO有留下輝煌成績，或是陳偉殷、馬提（Jefry Marté）、愛德華斯（Jon Edwards）等從大聯盟轉戰日職的高薪外籍選手截然不同，甘凱爾沒有豐富的資歷，也沒有太多的談判籌碼，不過等到投出成績必然可以賺進豐厚的收入，在日本職棒揚名立萬。

甘凱爾2015、2016球季曾在金鶯二A球隊Bowie Baysox各拿下8勝4敗及8勝14敗成績，跟陳偉殷也算有緣，只可惜他從未升上大聯盟。 2015、2016 Bowie Baysox 小聯盟球員卡

甘凱爾可說是阪神挖到的寶，球團國際編成部門的一大勝利，只是也成了同陳偉殷在同屬先發位置上的強力競爭對手。