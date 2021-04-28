日職／勝投等待開張 陳偉殷在名古屋近3場沒贏

阪神虎隊陳偉殷在台灣時間明天下午1點要對戰前東家中日龍隊，本季初登板在充滿回憶的名古屋巨蛋，陳偉殷生涯在名古屋巨蛋先發出賽拿下17勝7敗，不過加上季後賽，最近3次在此登板還沒拿過勝投。

陳偉殷上一次例行賽在此出賽已是2011年10月9日，當時還穿著中日龍隊球衣，對巨人隊先發8局無失分，被敲8安打、2次保送，投出4次三振，但兩隊以0：0打進延長賽，陳偉殷無關勝敗。

該年中日龍隊挺進季後賽，陳偉殷還有兩次在主場出賽，分別是高潮系列賽對上養樂多隊，8局雖僅失1分，但球隊最終以1：3落敗，接下來在「日本一」系列賽第5戰對上軟銀隊，7局失5分，球隊也以0：5輸球，2場陳偉殷都吞下敗投。

陳偉殷去年加入羅德隊後，4場出賽還沒拿下過勝投，最近一次日職奪勝紀錄停留在2011年10月2日對戰阪神虎隊，明天要挑戰日職生涯睽違3496天的勝投，也是美日職棒生涯第96勝。