快訊

壹傳媒不賣台灣蘋果日報了！市場指應是「這原因」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／勝投等待開張 陳偉殷在名古屋近3場沒贏

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
阪神隊投手陳偉殷。圖／取自陳偉殷官方粉絲團
阪神隊投手陳偉殷。圖／取自陳偉殷官方粉絲團

阪神虎陳偉殷在台灣時間明天下午1點要對戰前東家中日龍隊，本季初登板在充滿回憶的名古屋巨蛋，陳偉殷生涯在名古屋巨蛋先發出賽拿下17勝7敗，不過加上季後賽，最近3次在此登板還沒拿過勝投。

陳偉殷上一次例行賽在此出賽已是2011年10月9日，當時還穿著中日龍隊球衣，對巨人隊先發8局無失分，被敲8安打、2次保送，投出4次三振，但兩隊以0：0打進延長賽，陳偉殷無關勝敗。

該年中日龍隊挺進季後賽，陳偉殷還有兩次在主場出賽，分別是高潮系列賽對上養樂多隊，8局雖僅失1分，但球隊最終以1：3落敗，接下來在「日本一」系列賽第5戰對上軟銀隊，7局失5分，球隊也以0：5輸球，2場陳偉殷都吞下敗投。

陳偉殷去年加入羅德隊後，4場出賽還沒拿下過勝投，最近一次日職奪勝紀錄停留在2011年10月2日對戰阪神虎隊，明天要挑戰日職生涯睽違3496天的勝投，也是美日職棒生涯第96勝。

陳偉殷 阪神虎 中日龍

延伸閱讀

日職／陳偉殷29日先發對中日龍 重回前主場直呼不可思議

日職／陳偉殷一軍會合 29日有望對前東家中日龍先發

日職／陳偉殷二軍再繳好投 新洋投報到卡位危機加劇

日職／先發投手開季從未被KO 阪神球員歸功陳偉殷

相關新聞

中職／暴力猿無畏換球 陳俊秀、林泓育表現更好

中華職棒歷年用球的恢復係數標準訂在0.540至0.580，但由於前幾年平均約0.575，幾乎接近高標，造成自2016年開始，明明用球符合規定，比賽卻是出現異常的打擊火力。今年聯盟決定改用恢復係數平均在

春季聯賽／終結42連不勝惡夢 綺麗珊瑚隔355天再奪勝

綺麗珊瑚隊終結惡夢，今天在甲組成棒春季聯賽靠著投手黃博蔚6.1局失2分的優質先發，加上張閔軒3安、2打點貢獻，以3：2擊...

棒球／亞錦賽12月在台舉行 WBSC感謝台灣辦奧運資格賽

亞洲棒球總會（BFA）今天宣布召開視訊會議的結果，由棒協主辦的亞洲棒球錦標賽，預計今年12月在台灣舉行，會議中WBSC會...

日職／吳念庭連10場敲安 西武打點王被中村剛也超車

西武隊台將吳念庭「每日一安」任務再次解鎖，今天對上羅德隊在4局下敲出安打，延續個人連10場安打，不過沒有打點進帳，隊內打...

中職／萊福力被打爆 桃猿5比0暫時領先中信

樂天桃猿與中信兄弟在台中洲際棒球場進行中職例行賽，中信兄弟萊福力前三局被擊出兩支全壘打失掉五分，而桃猿猛快投完三局無失分...

中職／樂天對決中信三局結束 比賽因雨暫停

樂天桃猿與中信兄弟在台中洲際棒球場進行中職例行賽，比賽進行到三局結束，因為雨勢過大，比賽暫停，目前桃猿5比0暫時領中信。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。