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棒球／二重國中睽違7年奪冠 校長當場剃平頭學生嗨翻
新北市二重國中及安康高中國中部分別榮獲109學年度國中棒球聯賽硬式組及國中籃球甲級聯賽冠軍，其中二重國中校長游翔越更與隊員約定，如果奪冠就理平頭，校隊不負眾望、睽違7年抱回冠軍獎盃，游翔越當場剃平頭，兌現與學生的約定，新北市長侯友宜今在市政會議嘉勉2校球員及教練，並頒發80萬及40萬獎勵金。
109學年度國中棒球聯賽硬式組3月31日進行冠軍戰，二重國中在6局上取得4分定江山，終場以6比2擊敗高雄市忠孝國中，相隔7年再次抱回隊史第2座冠軍金盃。
游翔越表示，他在賽前就與球員們約定好，倘若奪冠就跟大家一樣理平頭慶祝，而球隊真的做到了，所以他也用行動支持，在現場跟球隊一起剃平頭，學生看到他也被剃平頭情緒很嗨，也非常開心得到冠軍；教練邱耀宇說，看到選手們為了比賽犧牲假期、努力練習全力拚戰，才有今天的冠軍。
JHBL國中籃球甲級聯賽冠軍戰於4月11日開打，安康高中國中部一路領先，決勝節被追到僅剩2分差，最終以68比64擊敗北市信義國中，成為成軍4年來隊史首冠，學校也獲頒3項個人獎項。
拿下年度MVP及助攻雙冠王的選手王翊仲開心表示，這項榮耀屬於團隊，歷經3次寒暑假住校苦練，任何困難都相互扶持，隊友是讓他拚下去的理由。教練馬澤閎也順利拿下最佳教練獎，為執教生涯留下光榮紀錄。
安康高中校長謝金城指出，106學年度成立體育班，創隊第3年即榮獲108學年度亞軍，今年更祭出強勢攻守戰術，順利摘下隊史首冠，並為新北締造JHBL32年史上第一支隊伍榮獲男生組冠軍紀錄。
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