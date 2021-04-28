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日職／巨人被詛咒？ 大聯盟級洋砲譚姆斯首登場就報銷

聯合新聞網 / 綜合報導
擔任左外野手的譚姆斯為了擋下安打，高高跳起後踉蹌跌倒在地，最終遭擔架抬出。 取自於@Gl934S推特。
擔任左外野手的譚姆斯為了擋下安打，高高跳起後踉蹌跌倒在地，最終遭擔架抬出。 取自於@Gl934S推特。

昨(27)日巨人軍終於重拾火力，團隊單場21安為本季新高，順利在客場以14比11擊敗養樂多燕子，排名重回央聯第2，不過比賽中卻傳噩耗，巨人新外援譚姆斯（Eric Thames）在此役首度亮相，卻在一次防守中受傷倒地不起，隨後遭擔架抬出，賽後巨人監督原辰德證實，譚姆斯右腳阿基里斯腱撕裂，本季恐將報銷。

譚姆斯昨日迎來日職初登場，前2個打席皆吞K繳白卷，未料厄運尚未結束，此役擔任左外野手的他為了擋下養樂多洋砲歐蘇納（Jose Osuna）的安打，高高跳起後踉蹌跌倒在地，表情十分痛苦，最後由場務人員以擔架將他抬出。

雖然最終由巨人軍取得勝利，但賽後未見原辰德半點笑意，接受媒體訪問也透露譚姆斯確診為右腳阿基里斯腱撕裂。一般來說，阿基里斯腱撕裂需要6至8個月恢復期，而歐力士猛牛捕手伏見寅威早前也曾遭逢阿基里斯腱撕裂，也花將近8個月的時間才重拾球棒，可以說譚姆斯本季回歸無望。

季前譚姆斯與巨人簽下1年1億2500萬日圓加盟，原本期待將和另一門洋砲史莫克（Justin Smoak）組成剽悍打線，沒想到卻遭遇不幸，巨人好不容易等到丸佳浩等主力回歸陣容，譚姆斯的報銷讓外野防線再度出現缺員問題。

燕子

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