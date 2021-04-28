棒球／亞錦賽12月在台舉行 WBSC感謝台灣辦奧運資格賽

亞洲棒球總會（BFA）今天宣布召開視訊會議的結果，由棒協主辦的亞洲棒球錦標賽，預計今年12月在台灣舉行，會議中WBSC會長法卡利特別感謝台灣舉辦奧運棒球資格賽。

亞洲棒總指出，台灣的中華棒協將主辦第30屆亞洲棒球錦標賽，預計在今年12月舉行。目前台灣的成棒甲組春季聯賽正在進行，等5月賽事全數打完後，將選出今年亞錦賽中華培訓隊大名單，亞錦賽中華隊總教練為安永鮮物成棒隊總教練吳思賢。

另外，原訂今年8月在中國舉行的U15亞洲棒球錦標賽將延期至今年12月或明年1月。還有2項賽事被推遲到明年，分別為第3屆亞洲女子棒球賽，主辦權待確定，還有第1屆亞洲大學棒球錦標賽，原訂今年在中國舉行。

第15屆西區亞洲盃棒球賽（亞錦賽資格賽）目前預定7月在伊朗舉行，亞洲棒總再次與主辦國伊朗確認可以舉辦賽事，不過亞洲棒總預計再等2個星期，再決定是否延期或是取消。

世界棒壘球總會（WBSC）會長法卡利（RiccardoFraccari）也有參與這次的視訊會議，他提到亞洲棒球在國際上的重要性，並特別感謝中華職棒及中華棒協舉辦了即將在6月進行的東京奧運最終資格賽，並提到WBSC代表大會明年將在台灣舉行。