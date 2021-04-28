快訊

「報國的路不是只有一條」 趙少康宣布不參選國民黨主席

新黨「共諜案」宣判 王炳忠、侯漢廷5人全部獲判無罪

棒球／亞錦賽12月在台舉行 WBSC感謝台灣辦奧運資格賽

中央社 / 台北28日電
亞洲棒球總會（BFA）今天宣布召開視訊會議的結果，由棒協主辦的亞洲棒球錦標賽，預計今年12月在台灣舉行，會議中WBSC會長法卡利特別感謝台灣舉辦奧運棒球資格賽。 聯合報系資料照
亞洲棒球總會（BFA）今天宣布召開視訊會議的結果，由棒協主辦的亞洲棒球錦標賽，預計今年12月在台灣舉行，會議中WBSC會長法卡利特別感謝台灣舉辦奧運棒球資格賽。 聯合報系資料照

亞洲棒球總會（BFA）今天宣布召開視訊會議的結果，由棒協主辦的亞洲棒球錦標賽，預計今年12月在台灣舉行，會議中WBSC會長法卡利特別感謝台灣舉辦奧運棒球資格賽。

亞洲棒總指出，台灣的中華棒協將主辦第30屆亞洲棒球錦標賽，預計在今年12月舉行。目前台灣的成棒甲組春季聯賽正在進行，等5月賽事全數打完後，將選出今年亞錦賽中華培訓隊大名單，亞錦賽中華隊總教練為安永鮮物成棒隊總教練吳思賢。

另外，原訂今年8月在中國舉行的U15亞洲棒球錦標賽將延期至今年12月或明年1月。還有2項賽事被推遲到明年，分別為第3屆亞洲女子棒球賽，主辦權待確定，還有第1屆亞洲大學棒球錦標賽，原訂今年在中國舉行。

第15屆西區亞洲盃棒球賽（亞錦賽資格賽）目前預定7月在伊朗舉行，亞洲棒總再次與主辦國伊朗確認可以舉辦賽事，不過亞洲棒總預計再等2個星期，再決定是否延期或是取消。

世界棒壘球總會（WBSC）會長法卡利（RiccardoFraccari）也有參與這次的視訊會議，他提到亞洲棒球在國際上的重要性，並特別感謝中華職棒及中華棒協舉辦了即將在6月進行的東京奧運最終資格賽，並提到WBSC代表大會明年將在台灣舉行。

亞錦賽成棒 棒協

延伸閱讀

跆拳道／備戰亞錦賽 中華隊出國移訓

6搶1／中國若不打是遞補還是減為5隊？棒協未做回應

棒球／女高中生竟飆132公里火球連K左右打者 網友驚呆

中華棒球OB會成立 會長謝明勇盼傳承給下一代

相關新聞

中職／暴力猿無畏換球 陳俊秀、林泓育表現更好

中華職棒歷年用球的恢復係數標準訂在0.540至0.580，但由於前幾年平均約0.575，幾乎接近高標，造成自2016年開始，明明用球符合規定，比賽卻是出現異常的打擊火力。今年聯盟決定改用恢復係數平均在

日職／巨人被詛咒？ 大聯盟級洋砲譚姆斯首登場就報銷

昨(27)日巨人軍終於重拾火力，團隊單場21安為本季新高，順利在客場以14比11擊敗養樂多燕子，排名重回央聯第2，不過比賽中卻傳噩耗，巨人新外援譚姆斯（Eric Thames）在此役首度亮相，卻在一次

中職／「古熙」對決引關注 餅總：媲美當年「郭曹」

昨日（28日）中職上演超新星對決，由獅隊古林睿煬先發對決味全龍徐若熙，兩位都是球速動輒150公里的火球男，最終由古林的6局失1分帶領統一以4：1取勝，總教練林岳平感嘆，兩人對決簡直媲美當年的郭泓志與曹

中職／救援失敗！「富邦山下智久」陳鴻文深夜吐心聲

昨天（28日）兄弟對上悍將之役由張志豪的驚天一轟，從富邦「山下智久」陳鴻文手中敲出以再見三分砲逆轉比數取勝，看到原本應拿下的勝利從自己手中溜走，陳鴻文深夜在臉書po文透露自己的心聲。 陳

春季聯賽／終結42連不勝惡夢 綺麗珊瑚隔355天再奪勝

綺麗珊瑚隊終結惡夢，今天在甲組成棒春季聯賽靠著投手黃博蔚6.1局失2分的優質先發，加上張閔軒3安、2打點貢獻，以3：2擊...

棒球／亞錦賽12月在台舉行 WBSC感謝台灣辦奧運資格賽

亞洲棒球總會（BFA）今天宣布召開視訊會議的結果，由棒協主辦的亞洲棒球錦標賽，預計今年12月在台灣舉行，會議中WBSC會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。