春季聯賽／終結42連不勝惡夢 綺麗珊瑚隔355天再奪勝

綺麗珊瑚隊終結惡夢，今天在甲組成棒春季聯賽靠著投手黃博蔚6.1局失2分的優質先發，加上張閔軒3安、2打點貢獻，以3：2擊敗台北興富發隊，在全國大賽42連不勝後，相隔355天再次拿下勝利。

綺麗珊瑚隊從去年春季聯賽最後一戰不敵合庫開始，接下來協會盃1場、爆米花聯盟24場全數吞敗，今年1月改由鄭幸生執掌兵符，無奈今年春季聯賽實力依舊難與列強抗衡，直到4月15日對屏東紅尾之戰，以5：5握手言和，才終止37連敗。

綺麗珊瑚隊之後仍一勝未得，乾旱期終於在今天結束，首局開路先鋒陳昊靠著保送、盜壘、推進站上三壘，張閔軒適時敲安打回第1分，也靠著石家瑋的安打回來得分；5局下張閔軒的安打再帶有1分打點。

打線有3分進帳，投手群也成功封鎖，黃博蔚先發6.1局，僅在7局丟掉2分非責失分，接手的林家輝2.2局無失分，守住1分差的勝利，黃博蔚拿下勝投、林家輝獲得救援成功。

綺麗珊瑚隊上一勝是去年春季聯賽5月8日，對手也是台北興富發隊，相隔近一年再次奪勝；然而今年戰績1勝1和15敗，確定無緣晉級。