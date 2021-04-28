快訊

直播／華航機師染疫往社區擴散？ 陳時中2時說明

林口康橋國際學校2學生採檢呈抗體陽性 疫調193人全面停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春季聯賽／終結42連不勝惡夢 綺麗珊瑚隔355天再奪勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
110年全國成棒春季聯賽持續進行，綺麗珊瑚隊在全國大賽42連不勝後，相隔355天再次拿下勝利。 （中華民國棒球協會提供）中央社資料照
110年全國成棒春季聯賽持續進行，綺麗珊瑚隊在全國大賽42連不勝後，相隔355天再次拿下勝利。 （中華民國棒球協會提供）中央社資料照

綺麗珊瑚隊終結惡夢，今天在甲組成棒春季聯賽靠著投手黃博蔚6.1局失2分的優質先發，加上張閔軒3安、2打點貢獻，以3：2擊敗台北興富發隊，在全國大賽42連不勝後，相隔355天再次拿下勝利。

綺麗珊瑚隊從去年春季聯賽最後一戰不敵合庫開始，接下來協會盃1場、爆米花聯盟24場全數吞敗，今年1月改由鄭幸生執掌兵符，無奈今年春季聯賽實力依舊難與列強抗衡，直到4月15日對屏東紅尾之戰，以5：5握手言和，才終止37連敗。

綺麗珊瑚隊之後仍一勝未得，乾旱期終於在今天結束，首局開路先鋒陳昊靠著保送、盜壘、推進站上三壘，張閔軒適時敲安打回第1分，也靠著石家瑋的安打回來得分；5局下張閔軒的安打再帶有1分打點。

打線有3分進帳，投手群也成功封鎖，黃博蔚先發6.1局，僅在7局丟掉2分非責失分，接手的林家輝2.2局無失分，守住1分差的勝利，黃博蔚拿下勝投、林家輝獲得救援成功。

綺麗珊瑚隊上一勝是去年春季聯賽5月8日，對手也是台北興富發隊，相隔近一年再次奪勝；然而今年戰績1勝1和15敗，確定無緣晉級。

春季聯賽 綺麗珊瑚

延伸閱讀

MLB／官方拒認證邦賈納7局無安打 響尾蛇祭優惠票價嘲諷

中職／張志豪再見3分砲 羅力勝投被陳鴻文搞砸

日職／吳念庭連9場敲安 打擊率再攀升3成04

日職／兩聯盟僅有15名3成打者 吳念庭21戰有17場安打

相關新聞

中職／暴力猿無畏換球 陳俊秀、林泓育表現更好

中華職棒歷年用球的恢復係數標準訂在0.540至0.580，但由於前幾年平均約0.575，幾乎接近高標，造成自2016年開始，明明用球符合規定，比賽卻是出現異常的打擊火力。今年聯盟決定改用恢復係數平均在

日職／火腿為何拉上王柏融？日球迷：對和田毅專武

本季仍由二軍出發的「台湾の至宝」王柏融，在昨天（28日）正式由火腿球團升上一軍，外界好奇為何會在此時獲得提拔機會，有日本球迷推測：王柏融是「對和田毅專武」。 去年面對王者軟銀的老將和田毅，日本火

中職／「古熙」對決引關注 餅總：媲美當年「郭曹」

昨日（28日）中職上演超新星對決，由獅隊古林睿煬先發對決味全龍徐若熙，兩位都是球速動輒150公里的火球男，最終由古林的6局失1分帶領統一以4：1取勝，總教練林岳平感嘆，兩人對決簡直媲美當年的郭泓志與曹

中職／救援失敗！「富邦山下智久」陳鴻文深夜吐心聲

昨天（28日）兄弟對上悍將之役由張志豪的驚天一轟，從富邦「山下智久」陳鴻文手中敲出以再見三分砲逆轉比數取勝，看到原本應拿下的勝利從自己手中溜走，陳鴻文深夜在臉書po文透露自己的心聲。 陳

春季聯賽／終結42連不勝惡夢 綺麗珊瑚隔355天再奪勝

綺麗珊瑚隊終結惡夢，今天在甲組成棒春季聯賽靠著投手黃博蔚6.1局失2分的優質先發，加上張閔軒3安、2打點貢獻，以3：2擊...

日職／王柏融升一軍 首戰坐整場板凳

「大王」王柏融終於等到晉升通知，本季首度升上一軍，但在一軍的第一天坐了全場板凳，所屬的火腿隊昨天以7：2擊敗軟銀鷹隊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。